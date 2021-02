Sock my feet FW21 Collectie

Bas Groothelm (37) over Mission Sustainable en samenwerking met Plastic Soup Foundation

Onderscheidende prints zijn en blijven fashion statements in het huidige modebeeld.

Wij voorzien onze sokken van prints met een classy en rebelse tone of voice voor iedere mood en mind-set, aldus medeoprichter Bas Groothelm van Sock My Feet. Onze dames prints zijn herkenbaar, stijlvol en soms af en toe een tikkeltje provocerend.

We love (low) footprints

De kledingindustrie heeft een slechte naam als het gaat om duurzaamheid. De textielindustrie is immers de op een na grootste watergebruiker ter wereld. Met onze nieuwe FW21 collectie willen wij hier graag verandering in brengen onder het motto “one small sustainable sock for you, one giant leap for our planet”. Wij willen laten zien dat kleding ook op een verantwoorde manier voor mens en natuur kan worden geproduceerd. We richten ons op het vinden van een alternatief voor constante consumptie en gebruiken milieuvriendelijke en gerecyclede materialen die langer meegaan.

Mission Sustainable

Verven en behandelen van textiel in de huidige textielindustrie is verantwoordelijk voor ongeveer twintig procent van het vervuilde water in de wereld. Na jaren van ontwikkeling zijn we er inmiddels in geslaagd om hoogwaardige prints op biologisch katoen te produceren. Dit betekent geen gebruik meer van pesticiden en insecticiden in de katoenteelt én geen chemicaliën, zware metalen en chemische reinigingsmiddelen in de bewerking. Bovendien is biologisch katoen steviger, zachter en beter ademend én vermindert het risico op allergieën en eczeem. Door te printen besparen we maar liefst 90% waterverbruik ten opzichte van het traditioneel kleuren van garens.

Door uitsluitend gebruik te maken van natuurlijk biologisch katoen als grondstof voor onze sokken, verminderen wij het waterverbruik met 90% in vergelijking met conventioneel geteeld katoen.

Het recyclede polyamide gemaakt door REPREVE is afkomstig uit oude kledingstukken. Mondiaal marktleider op het gebied van gerecyclede materiaal en kleding.

Kwaliteit & comfort

Naast stijlvolle prints en duurzame productie maakt kwaliteit & comfort de sok af. De sokken zijn altijd naadloos en ademend door organisch materiaalgebruik. De boord van onze sokken wordt gemaakt middels een speciale piquet breitechniek. Tijdens het dragen blijven de prints altijd haarscherp zonder zichtbaar elastiek door onze gepatenteerde deepprint-techniek. Tevens worden onze prints middels een 360 graden techniek aangebracht. De print wordt dus rondom de sok aangebracht en niet tweezijdig plat geprint. Ook na veelvuldig dragen en wassen blijven de prints mooi zonder te verkleuren. We kunnen dus met trots stellen dat onze sokken lang mee gaan.

Eco Angel van Plastic Soup Foundation

We zijn ons ervan bewust dat duurzame productie alleen niet voldoende is en dat de verzending van al onze producten ook onze ecologische voetafdruk beïnvloedt. Naast onze duurzame productieketen willen wij de C02 uitstoot van onze verzendingen compenseren door een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het plastic in onze oceanen. Sock My Feet is daarom trotse “Eco Angel” van de Plastic Soup Foundation. Bij iedere online en offline aankoop dragen wij ons steentje bij.

#BESOCKINGAWARE