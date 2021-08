Steve Madden FW21

De FW21 collectie

“Get ready to take over the pavement.”

Steve Madden combineert unieke en gedurfde details met de hotste trends van het komende seizoen. Het resultaat? Opvallende styles, out-of-the-box kleuren en een collectie waar de zelfverzekerde vrouw mee voor de dag kan komen. Extra aandacht is er besteed aan een power combo bestaande uit schoenen met bijpassende tassen. Eye-popping gekleurde sneakers die perfect te combineren zijn met een tas in diezelfde must-have kleur. Typische Steve Madden stijlen kunnen niet ontbreken: dramatische hoge hakken met buitengewone pailletten helemaal passend bij de glamorous esthetiek van het merk.

Een collectie die alles belichaamt waar Steve Madden voor staat, gedurfd, confident en een tikkeltje over the top.

