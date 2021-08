Studio EVA D. staat voor mode om te koesteren

Studio EVA D. is het modemerk van Eva Dekker. De Bergense modeontwerpster begon ruim vijftien jaar geleden met variërende collecties. Vanuit haar liefde voor kwaliteit en het ambacht liet Dekker al gauw de seizoenscollecties los. In plaats van elk seizoen opnieuw te beginnen, wat de vorige collectie overbodig maakt, stapte ze over op een tijdloze kleine collectie, die afhankelijk van de materialen voor de zomer of winter zijn.

Toen de Bergense modeontwerpster Eva Dekker (1977) in 2004 afstudeerde aan de Academie, lanceerde ze gelijk ook haar eigen merk: Studio EVA D. In haar merk leeft Eva haar visie op mode uit: “Ik heb nooit in het vluchtige modesysteem gepast. Goede ontwerpen zijn niet onderhevig aan modetrends en behouden seizoen na seizoen hun waarde. Waar het kan, maak ik de duurzaamste keuze, bijvoorbeeld in het gebruik van natuurlijke en biologische materialen, dat vind ik vanzelfsprekend. Daarnaast maak ik op bestelling, geen overproductie waardoor ik niks hoef weg te gooien. Door veel zelf te doen in het maakproces kan ik een lange levensduur garanderen. Bovenal maak ik ontwerpen die het verdienen om lang mee te gaan, eindeloos gecombineerd te worden en gerepareerd als dat nodig is. Studio EVA D. is dan ook voor mensen die hun garderobe zorgvuldig samenstellen, echt kiezen wat ze mooi vinden en wat bij ze past.”

Duurzaam design

Verwacht van Studio EVA D. geen opsmuk of speels design. Dekker: “Het oorspronkelijk doel van kleding is om ons warm te houden en te beschermen. De functionele detaillering speelt hierbij een bepalende rol. Dat praktische gegeven fascineert mij en daar maak ik mode mee. Draagbare en tijdloze kleding, die fijn zit en mooi staat op ieder lichaam, is mijn uitgangspunt en daarnaast pak ik alle creatieve ruimte om te spelen met mijn ontwerpen en combinaties.”

Slow fashion

Onbedoeld is Studio EVA D. toch een trendsettend modemerk geworden. Dekker: “Ik maak mode om te koesteren. Vanuit de liefde voor een kledingstuk doe je er langer mee. Inmiddels zijn we het er allemaal wel over eens dat het modesysteem moet vertragen en verduurzamen. Slow fashion is iets wat ik al ruim vijftien jaar maak. Een tijdloze collectie kledingstukken met een lange levensduur die bovendien te combineren is met eerder uitgebrachte kledingstukken. In mijn werkwijze is uitverkoop overbodig. Ik ben benieuwd wanneer dat de status quo wordt.”