Summum Fall Winter 2021-22 Collectie

Het nieuwe seizoen is een liefdesverklaring aan casual mode, uitgevoerd op een uiterst classy wijze. Een luxe vertaling van comfortabele stijlen. Hoogkwalitatieve materialen vormen een sterke basis voor de kleding die zich eenvoudig aanpast aan iedere stemming en gelegenheid. Sierlijk satijn, verleidelijk velvet en warme alpaca garens vormen een prettige mix met vintage denim, het zachtste lamsleer en comfortabel tencel. En net als de vorige seizoenen zochten we ook dit najaar naar manieren om onze kleding (nog) duurzamer te maken, te herkennen aan het Aware label. Ook in de denim collectie neemt het Aware label het langzaam maar zeker over met nog meer duurzame stijlen.

De bekende Summum klassiekers als het pak - dit najaar naast de bekende kleuren ook in nieuwe tinten uitgevoerd - krijgen casual gezelschap in de vorm van hoodies met bijpassende wijde broeken en in een nieuw silhouet: de culottes en het mouwloze vest. Lichte kleuren als ivoor en shell komen het hele seizoen terug. Ze krijgen hun winterse gloed dankzij tinten bruin, grijs, zwart en donkerblauw met mauve, groentinten als seafoam en lemon curry als verwarmende lichtpuntjes. Dit seizoen draait het niet om contrasten, maar om kleding die ieders zelfvertrouwen een boost geeft op een classy en coole manier. Of dat nu in denim, faux leather of echt leer is laten we met veel liefde over aan de Summum vrouw die haar kleding met plezier en vol trots draagt.

Capsule 6

De herfst begint op een weelderige en luxueuze wijze door het gebruik van rijke stoffen voor bekende modellen. Denk - en voel - stevig satijn, punto milano (prachtig in de nieuwe culotte broek en het lange gilet vest), mooie cupro en gecoate materialen voor joggingbroeken en rokken. In een notendop draait het in deze capsule om comfort, zij het in een classy uitvoering. Volwassen streetwear met trendy tops en broeken die variëren van velvet skinnies tot een high waist paperbag, voorzien van bijpassende riem met een stoere, op uniformen geïnspireerde, metalen gesp. Zelfs de pantalon krijgt een vleugje cool door de Summum versie van de camouflage print.

Een goed leren jasje zorgt altijd voor een trendy vibe. Dit seizoen krijgt het lamsleren bikerjack een moderne make-over door de nieuwe alpaca-tint en gouden details in de afwerking. Voor de dit seizoen zo gewilde all leather look voeg je het even begeerlijke leren gilet en de culottes toe.

Breisels houden nog een beetje vast aan zomerse dagen met lieflijke ajourpatronen, vederlichte alpacawol, oversized truien en jacquard vesten. Uiteraard ontbreekt de seizoens-hit, de oversized spencer niet, die zowel in een zwaardere kwaliteit als in een luchtig gebreide versie een mooie aanvulling op iedere garderobe is.

Het begin van de herfst betekent ook een nieuwe jas met genoeg opties voor verschillende wensen. Twee trendy modellen lijken een plaats te veroveren in de lijst van modeklassiekers. Allereerst de shacket, waarvan de naam een samenvoeging is van shirt en jacket. De ‘overhemdjas’ is een ideale tussenseizoen oplossing uitgevoerd in een uitgeveegde ruit in neutrale kleuren. Het tweede model is de puffer oftewel de donsjas. Deze komt in twee uitvoeringen, een enkellang A-lijn model en een korte bomberversie op heuplengte. Bij het luxe, maar comfortabele gevoel van deze capsule sluit de meer geklede wolgabardine jas met een verrassend plooi-detail waardoor er een ballonmouw ontstaat. Van onze interpretatie van de klassieke lammy coat durven we nu al te zeggen dat het een favoriet van velen wordt én blijft in de komende jaren.

Capsule 7

Classy en uiterst comfortabel, met de nadruk op classy. Dat is in het kort de aantrekkelijk collectie van capsule 7. Een collectie vol sweaters met een glans, boyfriend blazers en wijde broeken in een verwarmend kleurenpalet van wit, grijs en groentinten als teal en seafoam. Hoe verder we in het seizoen komen, hoe meer prints er verschijnen. Dit keer worden ze met elkaar gemixt voor een spannend resultaat. Neem de ruit. Van zichzelf vrij klassiek, maar door verschillende soorten (en kleuren!) met elkaar te combineren ontstaat er een fris en modern beeld. Hetzelfde geldt voor de dessins die we zelf al door elkaar heen hebben getekend. Dieren die zich verstoppen in fleurige bloemen of weelderige bladeren vermengd met geometrische figuren. Het levert spectaculaire stukken op, zoals de maxi doorknoopjurk of het korte aangerimpelde jurkje.

De plooibroek is gemaakt van een prachtige duotoon satijnen kwaliteit, dat het mooist uitkomt als je de broek een keer omslaat aan de onderkant. Over de gehele collectie genomen zijn de broeken dit seizoen wat wijder met subtiele bootcuts of taps toelopende pijpen. Details als metalen ritsen zorgen voor een snufje rock ‘n roll.

Mouwen blijven ook dit seizoen blikvangers. Ballonmouwen, (uitneembare) schoudervullingen en kimono geïnspireerde modellen zijn slechts een paar van de details die we in de collectie terugzien. Ook een blijver is het klassieke suèdine shirt, dat een cool touch krijgt door de pofmouwen. De kou blijft buiten dankzij de vele vesten. Grof gebreid met opvallende knopen of van super zachte wol elastaan. Breisels krijgen letterlijk en figuurlijk meer structuur door ajourpatronen of grote kabels. De knuffelzachte alpaca trui in het dromerige seafoam is even mooi als behaaglijk. Door het gebruik van geverfde garens en lurex draad krijgen zelfs de meest basic modellen dat comfortabele, luxe gevoel.

Capsule 8

Buiten wordt het kouder, maar de kleuren in capsule 8 worden steeds warmer. Bruintinten als pecan en alpaca krijgen gezelschap van navy, ivoor en shell met als extraatje, een opzwepend lemon curry. Alle kleuren komen op unieke wijze bij elkaar in de prints, zoals in het vervaagd strepen dessin. Bij de tops zien we verschillende halslijnen. Van een V-hals met ballonmouwen tot hooggesloten blouses met wijde mouwen. Truien zijn super zacht, zoals de heerlijke boyfriend sweater en het luxe cocoon vest. Ze vormen een mooi contrast met de mouwloze V-hals trui uitgevoerd in een stevige vest-steek en de lange, stoere vesten. Een prachtige aanvulling in de kast is de klassieke, oer-Hollandse, schaatstrui, die anno 2021 uitgevoerd is als een charmante, korte kabeltrui. De lamsleren items worden in deze capsule uitgebreid met een A-lijn rok in pecan. Let vooral op de luxe details zoals de met leer beklede knopen. Voor degene die een alternatief voor leer zoeken bieden we een luxe uitziende faux-variant. Dit moet je niet alleen zien. Het materiaal is zo zacht en soepel, dit moet je aanvoelen. Een boxy shirt en een straight fit broek laten het materiaal prachtig uitkomen. De broek heeft als finishing touch een riem van hetzelfde stretchy materiaal. Over accessoires gesproken, de patchwork pareo shawl is een speelse aanvulling op iedere outfit. De kleuren van iedere capsule vind je terug in verrassende dessins als stippen en paisleys, met als extra accent een contrasterende kleur voor de stiksels.

Blue Daze

Ook dit seizoen kunnen we nog meer duurzame denims aankondigen, met maar liefst vier nieuwe modellen van organic cotton. Met het Aware label zijn alle duurzame stijlen eenvoudig te herkennen. Net als in de reguliere collectie, combineren de denims stijl en comfort. Stretch is verwerkt in de classic fits vol vintage details zoals de opgenaaide zakjes op de voorzijde. Het nieuwste denim model is de culotte. Een stijl die in meerdere uitvoeringen en materialen terugkomt dit seizoen. Draag deze driekwart broek met hoge laarzen om optisch nog langere benen te creëren. Ook nieuw is de two-tone denim voorzien van banen in verschillende, contrasterende wassingen.

Laagjes zijn een heerlijke oplossing als het weer kouder wordt. Shirts hebben daarom een loose fit, zoals het light-weight zwarte denim overhemd dat versierd is met kleine studs op de schouder. De denim jurk met riem, plooitjes en volumineuze mouwen is gemaakt van hetzelfde prettige materiaal. Het oversized denim jack is dit seizoen uitgevoerd in een diep indigo, dat even mooi past bij de vintage wassingen als de eigentijdse kleuren.

Accessoires

De prachtige pareo shawls werden al eerder genoemd, met voor iedere capsule een eigen variant waarin alle kleuren verwerkt zijn. Schoenen mogen voor een complete look niet ontbreken. De stoere leren chelsea boots en hoge veterlaarzen in zwart of ivoorwit zijn de perfecte finishing touch. Ook de bekende platform sneakers zijn dit seizoen weer terug. Nieuw deze collectie zijn de faux leather funbags, gecapitonneerd en geplooid, en bijna niet van echt leer te onderscheiden. Onmisbaar bij het cosy, comfy gevoel zijn de warme winter shawls en gebreide mutsen.