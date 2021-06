Tassen van leer uit afval

Nieuw Dutch design fashion label Trashious verandert afval in kwalitatieve tijdloze tassen en accessoires voor de échte Trashionista.

Nieuw merk Trashious is het eerste fashionlabel dat uitsluitend van duurzame, diervriendelijke, circulaire alternatieven voor dieren- én synthetisch leer, kwalitatief hoogwaardige producten introduceert. Hun eerste collectie bestaat uit tassen gemaakt van wijn- appel-, ananas- en cactusaval. Hun motto luidt dan ook: trash to treasure.

Het concept

Het verhaal van Trashious begint bij een afvalbak

Niet de beste start voor een high-end fashion label zou je denken. Integendeel! We zijn ons er allemaal van bewust dat de wereldwijde afvalberg een enorm probleem is geworden. We kunnen er niet meer omheen. Letterlijk!

Met hun oneindige liefde voor mooie tassen en accessoires, en omdat ze verdere vervuiling van onze aarde willen stoppen, zijn Esther Koolen en Jolanda Cornet, 2 Nederlandse entrepreneurs, voor hun nieuwe label Trashious een zoektocht gestart naar een duurzaam, diervriendelijk en circulair alternatief voor het huidige dierlijke én synthetische (plastic) leer. Want dierlijk leer vervangen door ´vegan´ leer, houdt niet in dat het milieuvriendelijker wordt. Veel alternatieven voor dierlijk leer dragen nog meer bij aan de wereldwijde vervuiling, zoals synthetisch leer bijvoorbeeld doet. Tijdens de 2019 Dutch Design week in Eindhoven vonden ze het. Daar stuitten ze op een compleet nieuwe wereld van ‘groen’ afval.

Het materiaal

Vegan, plasticvrij leer.

De tassen van Trashious zijn gemaakt van plantaardig leer dat geproduceerd is zonder intensief watergebruik en zonder chemicaliën, phthalaten of PVC.

Wijnleer - Wine is always the answer

De wereldwijde wijnproductie van maar liefst 26 miljard liter per jaar, laat bergen afval achter. Afval waar momenteel een duurzaam alternatief voor leer van gemaakt wordt. Cheers!

Appelleer- An apple a day

Kun je het je voorstellen? Van de appelkroosjes en -schillen die als restafval weggegooid worden bij de industriële voedingsindustrie, wordt appelleer gemaakt.

Ananas “leer”- Shine like a pineapple

Pinatex zoals het materiaal heet, mag dan wel geen leer genoemd worden, de mooie structuur van het materiaal doet het wel vermoeden. Het wordt gemaakt van een bijproduct van de ananas fruit industrie: ananasbladeren.

Cactusleer- A sharp idea

In Mexico staan vlaktes vol met de Nopal cactus; een plant die geen water nodig heeft om te groeien en waarvan de vruchten gebruikt worden voor voeding en supplementen. De bladeren werden jarenlang weggegooid, maar krijgen inmiddels een 2e leven. Er wordt nu leer van gemaakt.

De collectie

De collectie bestaat uit 5 modellen die verkrijgbaar zijn in verschillende uitvoeringen en leersoorten:

De Business Bag

De Trashious business bag kan net zo goed mee naar het werk als naar een happy hour of brunch. Van telefoon en portemonnee, tot laptop en lippenstift. Eindelijk een mooie tas die weet wat multitasken is.

De Clutch

Ideale avondtas of portemonnee voor elke gelegenheid. Step up je ensemble als een echte Trashionista.

De Box Bag

Van deze tas zal iedereen onder de indruk zijn. Een tas met een tijdloze look, die je stijl balanceert met compassie voor onze aarde.

De Bucket Bag

Deze tas draagt al jouw essentiële spulletjes met het gemak van een toss-it-in draagtas, maar in een wat chiquer jasje. Met genoeg ruimte voor al je juweeltjes.

De Phone Bag

Tasje voor als je eventjes weg moet, je meest belangrijke spulletjes mee moeten en je je handen vrij wilt. Of als je bijvoorbeeld naar een festival gaat.



De bucket bag is ontwikkeld door Rebecca Cabau van Kasbergen en een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan Free a Girl, de stichting tegen kinderprostitutie van haar zus Yolanthe Cabau van Kasbergen. Een doel waar Trashious volledig achter staat.



Next steps

Think outside the trash!

De zoektocht wordt vervolgd. Terwijl Trashious meer en meer dier- en milieuvriendelijke materialen ontdekt, is het hun missie te blijven verrassen met nog veel meer mooie producten gemaakt van 'trash'.

