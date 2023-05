Tess V komt met nieuwste zomercollectie voor SS23

De tess v zomercollectie is geïnspireerd op de perfecte zomervakantie. In deze campagne nemen we je mee op een reis naar het eiland Mykonos. Ga op avontuur door de kleine straatjes, pak een lekker dagje op het strand of haal een ijsje op de hoek van de straat. Je zult opslag verliefd worden op dit eiland. Vandaar ook onze quote voor deze campagne ‘Left my heart in Mykonos’.

Na het succes van onze spring collectie ‘The getaway you didn’t know you needed’ geshoot bij het Como meer, wilden we ook onze zomercollectie uniek neerzetten. Deze collectie bestaat uit vele felle kleuren en voor elke gelegenheid zit er wel een item tussen. Ontdek de straten in een van onze luchtige sets, ga lekker naar het strand of ga uit eten in een mooie jurk. Al deze items zijn door onszelf ontworpen.