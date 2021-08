THE NORTH FACE – HAVE YOU EVER

The North Face introduceert campagne die avontuur centraal stelt, inclusief drie nieuwe collecties

BRUSSEL, 16 augustus 2021 – The North Face introduceert zijn nieuwste campagne: ‘Have You Ever’. De campagne is opgezet om de momenten in het leven te vieren waar avontuur te vinden is, en heeft als doel om avonturiers overal ter wereld te inspireren om erop uit gaan en zelf deze momenten te ontdekken. Onderdeel van de campagne zijn ook drie nieuwe collecties, gericht op de categorieën Run, Train en Hike.

Een ode aan ontdekking

Betty Reid Soskin, de oudste nog actieve National Park Ranger in de Verenigde Staten – en een vrouw die wel een en ander over avonturen weet – is de verteller van een nieuw merkverhaal dat de campagne ondersteunt. Betty’s woorden zijn een ode aan ontdekking en aan de moed en kracht van mensen die onzekerheid omarmen, zichzelf uitdagen en uit hun comfortzone stappen.

Of het nu gaat om het meemaken van een zonsopkomst boven de bergen, een klimtocht waarin je tot het uiterste gaat of vluchten uit de stad en voor het eerst de natuur in gaan; deze momenten zijn heel betekenisvol.

Om meer mensen hun ‘Have You Ever’-moment te helpen vinden, biedt The North Face consumenten deze zomer de kans om echt in contact te komen met het merk. Dit kan via de Athletes, Never Stop Communities en Explorers van The North Face. Zo bieden de Never Stop Communities elke week in heel Europa nieuwe mogelijkheden voor iedereen die benieuwd is naar trail running, klimmen, hiken en meer. De activiteiten zijn gratis en worden verzorgd door gekwalificeerde instructeurs.

Nu verkrijgbaar: de nieuwe Run-collectie

De Have You Ever-campagne loopt nog de hele zomer en gaat gepaard met nieuwe collecties in de categorieën Run, Train en Hike. De eerste collectie die live gaat is Run, met nieuwe VECTIV™-footwearmodellen en Flight Series-hardloopkleding voor dames en heren.

De VECTIV™-technologie van The North Face keert in deze collectie terug in geüpdatete stijlen, nieuwe modellen en frisse kleuren – precies op tijd voor het herfst-trailseizoen. Daarnaast heeft The North Face voor het eerst zijn innovatieve waterdichte FUTURELIGHT™-materiaal verwerkt in zijn footwearproducten. De technologie is geïntegreerd in de VECTIV™ Infinite, VECTIV™ Enduris en Flight VECTIV™ guard.

Meer weten over de campagne en de nieuwe collecties, of je inschrijven voor je eigen ‘Have You Ever’-moment? Ga naar de website thenorthface.eu of volg @thenorthface op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van toekomstige launches.

Klik hier voor meer beeldmateriaal

