THE NORTH FACE - MOUNTAIN ATHLETICS

Brussel, 17 augustus 2021 – The North Face introduceert zijn nieuwste Mountain Athletics-collectie.

De nieuwe collectie is onderdeel van de ‘Have You Ever’-campagne van het merk en is ontworpen voor iedereen die traint met een doel. Voor iedereen die binnen traint om beter voorbereid te zijn op buiten en voor iedereen die zijn of haar persoonlijke uitdagingen aangaat.

De complete collectie is een combinatie van stijl, technische performance en het klassieke The North Face-design. De VECTIV™ Hypnum biedt stabiliteit en maximale energie op de trails. Daarnaast zorgt FlashDry™ voor verbeterde vochtafvoer, waardoor de sportieve dragers tot het uiterste kunnen gaan.

De heren- en damescollectie is bovendien tot stand gekomen met de planeet in het achterhoofd. De grote kledingstukken uit de collectie zijn gemaakt van honderd procent gerecycled polyester, inclusief het full-zip jacket voor dames en het hybrid T-shirt voor heren.

Met zijn eenvoudige grijze en zwarte kleuren is de collectie geschikt voor zowel binnen in de sportschool als buiten in de bergen.

De nieuwe Mountain Athletics-collectie is nu verkrijgbaar op www.thenorthface.eu.