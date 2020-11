THE NORTH FACE: SNOW ROGUE

Een capsulecollectie, geïnspireerd op het vroege extreme-tijdperk

Amsterdam, 16 november 2020 –The North Face introduceert Snow Rogue, zijn nieuwste lifestylecollectie. De retrocapsule is geïnspireerd op het extreme skiing uit de vorige eeuw – met als resultaat een kleurrijke collectie sportfleeces en -outerwear.

De collectie, die bestaat uit twee drops voor het herfst-/winterseizoen, weerspiegelt de skistijl van de jaren tachtig, maar dan in een urban jasje. De inspiratie voor Snow Rogue is afkomstig van de bergen, maar ook daarbuiten, met een opvallende selectie ski-silhouetten voor zowel vrouwen als mannen.

De eerste drop bestaat uit een serie donsjassen, T-shirts met grafische print en fleecejoggingbroeken in de kleuren plum en summit gold. Ook bevat de collectie matchende footwear en verschillende accessoires om je look helemaal af te maken, zoals de Fleeski-beanie of de Armadillo Bucket-pet.

De tweede collectie bestaat uit een haize-jumpsuit voor vrouwen en de flare shibori oversized print Lhotse-donsjas voor mannen; perfect voor de koudere dagen in de bergen.

De collectie is nu verkrijgbaar via www.thenorthface.nl, in geselecteerde The North Face-winkels en bij geselecteerde speciaalzaken. Blijf op de hoogte van toekomstige collecties via @thenorthface op Instagram en Facebook.

OVER THE NORTH FACE®

The North Face®, een merk van VF Corporation, werd in 1966 opgericht met als doel het ondersteunen van avontuurlijke buitensporters in alle weersomstandigheden. Vandaag de dag zijn we toonaangevend op het gebied van buitensport. We leveren producten die door sporters getest zijn en die hun nut bewezen hebben tijdens expedities. Producten om de grenzen van het menselijk potentieel mee te verkennen en uit te dagen. Door middel van duurzaamheidsprogramma's beschermen we onze speelomgeving en beperken we onze impact op de planeet. Producten van The North Face® zijn wereldwijd verkrijgbaar bij goede, gespecialiseerde (buiten)sportwinkels. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Californië, op een duurzaam gebouwde campus (LEED Platinum-gecertificeerd). Kijk voor meer informatie op http://www.thenorthface.eu.