The Stone breidt merkenportfolio uit met Flora Bandana

De Nederlandse multibrandretailer The Stone breidt zijn merkenportfolio uit met Flora Bandana. Het nieuws werd onlangs gedeeld via het LinkedIn-profiel van de formule en benadrukt de voortdurende focus op vernieuwing en een inspirerend, veelzijdig aanbod.

Al decennialang hebben bandana’s een vaste plaats binnen de mode, maar met Flora Bandana krijgt dit accessoire een frisse, eigentijdse invulling. De kleurrijke ontwerpen zijn veelzijdig inzetbaar, van een speels accent in het haar tot een nonchalant detail aan tas of pols, en bieden dragers de mogelijkheid hun outfit een unieke, persoonlijke signatuur te geven.

De komst van Flora Bandana sluit naadloos aan bij de strategie van The Stone om klanten zowel in de fysieke winkels als online een onderscheidend assortiment te presenteren. Sinds de oprichting in 1994 groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende speler met meer dan vijftig vestigingen en een uitgebreide webshop. Het succes schuilt in een uitgebalanceerde mix van internationale en lokale labels, gecombineerd met persoonlijke service en het gemak van een omnichannelbenadering.

Met Flora Bandana voegt The Stone niet alleen kleur toe aan het portfolio, maar ook een merk dat inspeelt op de groeiende vraag naar mode-items met karakter en individualiteit. Daarmee versterkt de retailer zijn positie als formule die trends weet te vertalen naar toegankelijke en inspirerende collecties voor een breed publiek.