Tiffany & Co. kondigt campagne aan die bijdraagt aan wereldwijd herstel van COVID-19

TIFFANY & CO. KONDIGT TIFFANY INFINITE STRENGTH CAMPAGNE AAN Voor een beperkte tijd zal 100% van de winst van Tiffany’s Infinity-collectie naar de steun, bijstand en het financieel herstel van kwetsbare gemeenschappen gaan die door de pandemie getroffen zijn. Tiffany bevestigt een minimale bijdrage van twee miljoen dollar te zullen doneren ten behoeve van het wereldwijde herstel van COVID-19.

Amsterdam – Om de heropening van zo vele winkels wereldwijd te vieren, lanceert Tiffany & Co. vandaag haar Infinite Strength campagne, waarbij honderd procent van de verkoopwinst uit de Infinity-collectie gaat naar het goede doel CARE. Van 1 juli tot en met 31 augustus zal deze organisatie zich, mede namens Tiffany & Co. inzetten om kwetsbare gemeenschappen te helpen naar herstel van de Corona-pandemie. Het geworven bedrag zal moeten bijdragen aan financiële stabiliteit voor de meest kwetsbare getroffenen van COVID-19. Hiervoor heeft Tiffany een minimale bijdrage van twee miljoen dollar bevestigd. Sinds haar oprichting gelooft Tiffany & Co. namelijk al dat een succesvol bedrijf tevens een verantwoordelijkheid draagt naar de maatschappij. En vandaag, meer dan ooit tevoren, is de nood hoog om elkaar te helpen en gemeenschappen te verenigen.

Deze campagne volgt op eerdere berichtgeving in april 2020, toen de Tiffany & Co. Foundation één miljoen dollar aan steun doneerde ten behoeve van COVID-19 gerelateerde zaken. Samen met het WHO's COVID-19 Solidarity Response Fund én het NYC COVID-19 Response & Impact Fund, wat weer gelieerd is aan het New York Community Trust, begon Tiffany & Co.'s inzet om samen te werken en hulp te bieden te tijde van de pandemie. Vandaag zijn we vereerd aan te kondigen dat we hiermee verder gaan, ditmaal in de vorm van de Tiffany Infinite Strength-campagne. “Door middel van deze campagne kunnen onze klanten zich aansluiten bij de inzet van Tiffany. Samen kunnen we een kracht en optimisme uitstralen en delen. Deze Tiffany Infinite Strength campagne staat symbool voor onze inzet om meer kwetsbare gemeenschappen te ondersteunen en te helpen herstellen van COVID-19. Juist voor hen is dit essentieel nu de rest van de wereld weer voorwaarts begint te bewegen.” Aldus Anisa Kamadoli Costa, Chief Sustainability Officer, Tiffany & Co.

Het Tiffany Infinity-motief is een krachtig symbool dat staat voor oneindige kracht en optimisme. Het is een tijdloos symbool van eindeloze connectie. Alle 37 stuks uit deze collectie worden onderdeel van de Tiffany Infinite Strengh-campagne. Onder de designs vind je armbanden, ringen, oorbellen en kettinghangers in zowel sterling zilver als platinum, geelgoud en roségoud. Enkele stijlen bevatten ook diamanten. De prijzen variëren van 170 euro tot boven de 5.000 euro.

Door de krachten te bundelen met CARE, een internationale humanitaire organisatie die bekend staat om mensenrechten te beschermen en een einde te willen maken aan armoede, zal dit verbond zorgen dat meer dan 80.000 mensen kunnen worden voorzien in hun onmiddellijke behoeften. Gaten in het verlies van salaris kunnen gedicht worden, en er kan gebouwd worden aan financiële stabiliteit en continuïteit voor onder andere kleine ondernemers. Bovendien kan er worden bijgedragen aan de heropbouw van gezinnen, vrouwen en kinderen die in derdewereldgebieden getroffen zijn door de pandemie.

“CARE is vereerd zich aan te sluiten bij de Tiffany Infinite Strength campagne van Tiffany & Co.. Het is een belangrijk verbond in een drukkende tijd. We zijn trots dat we in deze tijd naast zo’n iconische partner kunnen staan", zo zei Michelle Nunn, president en CEO van CARE.

Door middel van deze commitment is het voornemen van Tiffany & Co. om degenen die het hardst getroffen zijn op gezondheids- dan wel financieel gebied de steun te kunnen geven die ze nodig hebben. Wereldwijd kan dat door middel van de ondersteuning van CARE en de volgende initiatieven: