Tijdloze elegantie met de Femme-collectie van Noah & Sisi

Het Belgische merk Noah & Sisi staat ondertussen al twee jaar bekend om haar mooie collectie haaraccessoires voor de allerkleinsten. Op vraag van de mama’s breidde het assortiment vorig jaar uit met ‘Femme’, de lijn voor dames van alle leeftijden en voor elke gelegenheid. De ‘Femme’-collectie bestaat uit haarspelden, scrunchies en diademen in de gekende hoge kwaliteit van Noah & Sisi. Met deze volwassen haaraccessoires in zachte, moderne kleuren straal je altijd een tijdloze elegantie uit! Deze collectie is ook geschikt voor al iets oudere meisjes.

Een kleine greep uit het geraffineerde aanbod voor ‘Femmes’ vanaf 2 jaar tot... zo oud jij zelf wilt. Noah & Sisi heeft voor elke leeftijd wel iets moois in haar collectie.

Hou je van minimalistisch? Dan zijn de kleine Gigi en Sisi speldjes met een subtiel detail in zwart/wit helemaal iets voor jou.

Mag een haaraccessoire voor jou iets meer in het oog springen? Dan raden we je de Ivy, Audrey en Sienna speldjes aan. De opvallende print in zachte kleuren van ieder speldje is uniek. (bovenkant: acetaat – onderkant: goudkleurig metaal met tandjes)

Liever een natuurlijke look? Dan zijn de Wood speldjes in de collectie ongetwijfeld helemaal jouw ding. (bovenkant = houtnerf acryl – onderkant: goudkleurig metaal)

Het design van de diademen in de ‘Femme’-collectie is eenvoudig en verfijnd. Alle diademen van Noah & Sisi hebben een perfecte pasvorm waardoor je zelfs als je ze lang draagt geen pijn krijgt.