TMO-studenten lanceren online TrendExpo: ‘FOE’

Vanaf vandaag is de TrendExpo online te bezoeken op www.trendexpo2020.com

De TrendExpo is georganiseerd door de studenten van TMO Fashion Business school uit het 4e semester. Het thema is ‘Free of Expectations’.

Het thema is onlosmakelijk verbonden met de prestatiemaatschappij waarmee vooral jongeren nu te maken hebben. De jongere generatie ervaart een hoge werkdruk en wordt overspoeld met verwachtingen vanuit de maatschappij. Maar hoe lang houden we dit nog vol? En wat is hierin het keerpunt?