TOMS en MEUF staan voor gendergelijkheid

TOMS en MEUF streven ernaar om de stereotypering van de vrouwelijke rol in de maatschappij te doorbreken. In maart 2020 lanceren ze samen een schoenencollectie met een duidelijke boodschap; elke vrouw is sterk genoeg om te bereiken wat ze wil - ongeacht de obstakels. Tijdens deze campagne delen verschillende vrouwen hun verhalen over hoe zij zijn gekomen waar ze nu zijn en wat het voor hen betekent om niet te stoppen te zijn

In het kader van de samenwerking zal TOMS een donatie toekennen aan MEUF's officiële non-profit partner La Maison des Femmes. Dit is een opvang voor vrouwen in Parijs gericht op het ondersteunen van kwetsbare vrouwen die slachtoffer zijn geweest van geweld, door ze een veilig en vertrouwd onderkomen te bieden. Van anticonceptie tot abortus, zorg na vrouwenbesnijdenis, hulp na verkrachting of andere vormen van lichamelijk en geestelijk misbruik - binnen of buiten het gezin - biedt hun team de nieuwste en meest passende zorg.

Over de TOMS x MEUF Collectie

Deze collectie combineert het iconische model van TOMS, de Alpargata, met het originele design van MEUF. Het bestaat uit twee modellen:

Het eerste model draagt het woord onstuitbaar, en de tekst 'De weg naar gelijkheid' in zowel het Frans als het Engels. Het is geïnspireerd door alle vrouwen die streven naar gendergelijkheid en die niet opgeven totdat ze hun doel hebben bereikt.

De tweede toont de interpretatie van MEUF van het beroemde icoon Rosie the Riveter, die nu overal wordt gebruikt als het symbool voor vrouwenemancipatie. De schetsen aan de binnenkant van de schoen tonen de Rosie-houding met vrouwen met verschillende achtergronden en lichaamstypes, die alle vrouwen even sterk vertegenwoordigd.

De schoenen zijn vegan en gemaakt van biologisch katoen. Ze zijn te koop voor € 55 en € 65.

OVER MEUF

MEUF, opgericht in 2017, is hét ethische kledingmerk waar de hedendaagse vrouw zich goed in voelt! Wij zien kleding als een manier van emancipatie, van het uitdrukken van iemands mening en waarden. Onze truien worden gemaakt in Portugal en onze T-shirts in Frankrijk, allebei van 100% biologisch katoen. Van elke geplaatste bestelling geven we 1 euro aan La Maison des Femmes, een opvanghuis voor vrouwen zonder winstoogmerk, dat zich inzet voor kwetsbare vrouwen en/of vrouwen die te maken hebben gehad met geweld.

OVER TOMS

TOMS is ontstaan vanuit de overtuiging dat een betere toekomst mogelijk is. Sinds 2006 levert de TOMS community schoenen, brillen en schoon drinkwater aan miljoenen mensen over de hele wereld. One by one en One for One.®



Naast onze One for One programma’s werken we nu ook samen met activisten en ondernemers die streven naar vooruitgang door te creëren, te inspireren en te doen. Het gaat tenslotte om meer dan schoenen alleen. Het gaat om waar we naartoe gaan.