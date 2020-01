Tweka x Victoria Koblenko Een duurzame Nederlandse samenwerking

Het Nederlandse badmode merk Tweka en actrice Victoria Koblenko hebben de handen ineengeslagen voor een duurzame collectie die de lichaamsvormen van de vrouw omarmt. Zonder af te doen aan het comfort ontwierpen ze een visueel spannende collectie.

Victoria Koblenko: “Ik ben altijd al een groot voorstander van Nederlands design en duurzaamheid geweest. Mijn doel met deze samenwerking was om samen met het design team van Tweka het strapless badpack te perfectioneren. Je merkt dat het echte werk pas begint als je het badpak op het lichaam ziet. Soms is iets afhalen, ook iets toevoegen."

Met deze collectie blijft Tweka bij hun DNA, maar zoeken ze een nieuwe invulling. Het grafisch design van Tweka biedt mooie oplossingen om een compromis te sluiten tussen diepere uitsnijdingen, maar doet niet af aan het draagcomfort.

Badmode van plastic afval uit de oceaan

Victoria zet zich in voor duurzaamheid op alle fronten en werkt enkel met merken die zich daar ook voor inzetten. Zoals een groot deel van de Tweka collecties, is de Victoria Koblenko collectie gemaakt van gerecycled polyamide en Xtralife Lycra. Deze kwaliteit is gemaakt door ECONYL. Dit is een organisatie die plastic afval uit de oceaan omzet naar garen waar het Italiaanse bedrijf Carvio duurzame stoffen van ontwikkeld. Deze stoffen hebben, naast een positieve eigenschap voor het milieu, goede weerstand tegen chloorwater, zon en garanderen een perfecte en comfortabele fit. Met het maritieme thema wordt geknipoogd naar de oorsprong van de stoffen, namelijk de zee.

De Tweka x Victoria Koblenko collectie is vanaf 28 april 2020 te koop op Tweka.com.

OVER TWEKA

Bij Tweka ontwerpen we badmode met perfecte fits en innovatieve materialen in een uitgesproken kleurenpalet. Kwaliteit en comfort komen samen in de badmode items van Tweka. Door aandacht voor cleane afwerking en het gebruik van kwaliteitsmaterialen, kan er lang worden genoten van de perfecte Tweka kwaliteit. De Tweka dames collecties bestaan uit stijlvolle badpakken, bikini’s, bikinibroekjes en tankini’s en ook voor heren hebben ze zwembroeken. Tweka geeft met elke collectie weer een nieuwe moderne interpretatie van haar rijke geschiedenis. Laat je verrassen.