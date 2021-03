UNIQLO tilt het SS21 seizoen naar een hoger level met legendarisch ontwerpster Jil Sander

De energie van een lichte lente

Amsterdam, 3 maart 2021 – Internationale retailer UNIQLO kondigt vandaag aan de +J Spring/Summer 2021 collectie te lanceren op 25 maart. De collectie borduurt voort op de populaire terugkomst van UNIQLO's samenwerking met de legendarische ontwerpster Jil Sander afgelopen seizoen. De ontwerpster brengt haar kenmerkende, moderne signatuur naar deze uitzonderlijke lijn voor zowel dames als heren.

Nu we langzaam herrijzen uit de donkere winter is het tijd om te genieten van de lente. De +J Spring/Summer collectie van dit seizoen geeft je precies het gevoel van de lichte lente waar we allemaal zo naar verlangd hebben. We zien scherpe silhouetten die geminimaliseerd zijn naar hun puurste vorm als belangrijkste kenmerk van de huidige collectie.

“Het overkoepelende idee is verfijning,” zegt mevrouw Jil Sander. “Een vorm van puurheid die ons doet denken aan vernieuwing en een frisse start.”



Gecontroleerd sculpturaal maatwerk benadrukt beweging, lichtheid en ruimte. Doordacht ontwerp imprent essentiële stukken met veelzijdigheid en praktische aspecten voor het leven buitenshuis. Een selectie van natuurlijke materialen en comfortabele blends definiëren moeiteloze stijlen met luxueuze texturen. Kleuren reflecteren een chromatisch kleurenpalet van het noorderlicht terwijl indigo en inkt de zomernacht reflecteren. Dat geeft weer een mooi, koel contrast met ivoor, karamel, grijs en khaki. +J gaat zo verder met het defileren van een internationaal modern uniform met een doel en betekenis.

Dames collectie

Lichtgewicht, technische, zijden blends zijn het hoogtepunt van de line-up voor vrouwen met onder andere een grafische jurk met driekwart mouwen, uitlopende rok en subtiele zomerparka. Prachtig op maat gemaakt van soepel SUPIMA®-katoen, is er een opvallend driekwart-lange overhemd met dolman mouwen en een volumineus silhouet. SUPIMA®-katoen geeft een zachte glans aan het oversized T-shirt (met halve mouw), en verzorgt zo een stijlvolle look.

Heren collectie

Uitzonderlijk maatwerk onderscheidt ook de line-up van de mannen. Een oversized lange jas met capuchon met een lichtgrijze textuur geeft een zorgvuldig gevormd 3D-volume weer, terwijl een klassieke polo wordt gedefinieerd door een strakke pasvorm. Authentieke selvedge denim jeans voor dames en heren zijn uitgewerkt in een stoer, recht silhouet.

Overzicht van de prijzen

Outerwear €79,90 - €199,90 (T-)shirts €14,90 - €29,90 Broeken €39,90 - €99,90 Truien €39,90 - €59,90 Rokken €99,90 Jurken €49,90 - €79,90 Blousen €39,90 - €99,90

Over +J

In 2009 lanceerden UNIQLO en legendarische modeontwerpster Jil Sander +J. De lijn daagde conventies uit in een missie om het leven te verbeteren door middel van bedachtzaamheid, kwaliteit en toegankelijke luxe voor iedereen. De nieuwste +J collectie blijft het wereldwijde moderne uniform bepalen.



Ontwerper Jil Sander

Geboren in Duitsland, begon Jil Sander haar carrière als moderedactrice bij een vrouwenmagazine om vervolgens in 1968 haar eigen merk te lanceren. Ze heeft sinds de jaren tachtig deelgenomen aan Milan Fashion Week en heeft internationaal succes behaald met haar vooruitstrevende ontwerpen. In 2009 bracht ze samen met UNIQLO de +J collectie uit, die draaide om het concept "Open the Future", waarmee ze de weg vrijmaakte voor nieuwe mogelijkheden in kleding. De collectie eindigde in 2011 en werd erg gemist. In 2020 komt +J terug.

Jil Sander @Peter Lindbergh

+J is een samenwerking tussen UNIQLO en ontwerpster Jil Sander zelf en is niet geassocieerd met het merk of modehuis JIL SANDER.