Uniqlo UT x Pokémon lanceert op 20 september in samenwerking met Meguru Yamaguchi en James Jarvis

Vrijdag , Amsterdam – De wereldwijde kledingretailer UNIQLO zal op maandag 20 september de Pokémon Meets Artists UT (UNIQLO T-shirt) collectie uitbrengen. Meguru Yamaguchi, een in New York gevestigde kunstenaar welke bekend werd in zijn geboorteland Japan en James Jarvis, een bekende Britse kunstenaar, hebben beide bijgedragen aan deze collectie T-shirts en sweatshirts voor volwassenen en kinderen.

Meguru gebruikt zijn kenmerkende penseelstreken om moedige Pokémon ten strijd te tonen. Het minutieuze werk en de kleuren resulteren in zeer verfijnde fashion artikelen. James Jarvis presenteert speelse Pokémon met cartoonachtige illustraties. De eenvoudige, onderscheidende behandelingen van beide artiesten versterken de individualiteit van Pokémon.

Meguru Yamaguchi UTs

James Jarvis UTs

Over Meguru Yamaguchi

Meguru werd in 1984 in Tokio geboren. Hij verhuisde in 2007 naar de Verenigde Staten en woont in Brooklyn, New York. Zijn kenmerkende traditionele penseelstreken overstijgen de stijlen van grenzen en tijdperken om hedendaagse uitdrukkingen te sublimeren. Zijn bekendste stuk is OUT OF BOUNDS, waarin penseelstreken de grenzen van het doek doorbreken om zelfstandig te bestaan. Hij deconstrueerde en herbouwde die benadering in zijn SPLITTING HORIZON-serie.

Over James Jarvis

James komt uit Londen. Zijn werk omvat cartoons, strips, afbeeldingen, beeldhouwkunst en prints. Hij is vooral geïnteresseerd in kunst, taal, filosofie, architectuur en skateboarden.