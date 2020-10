Urban Proof Active Gloves van Laimböck: Veiligheid en comfort in één handschoen

Of u het belangrijk vindt uw handen te beschermen tegen schadelijke invloeden van de dingen die u (buiten) aanraakt, is uiteraard een persoonlijke keuze. Maar met de introductie van de Urban Proof Active Gloves, door het bekende en hoogkwalitatieve handschoenenmerk Laimböck, wordt de keuze voor veiligheid een stuk logischer en makkelijker. Zeker in de huidige tijd van ‘het nieuwe normaal’.

‘Feel safe & connected,’ zegt Laimböck over de nieuwste aanwinst in de collectie. Dat heeft niet alleen te maken met de bescherming die de handschoenen bieden, maar ook met de gebruiksvriendelijke touchscreen-mogelijkheid waarmee de ‘all season’ handschoen is uitgevoerd.

De modieuze, unisex handschoenen zijn, zoals u van Laimböck gewend bent, buitengewoon elegant en geschikt voor alle seizoenen. De fit is excellent te noemen omdat de Urban Proof Active Gloves zijn vervaardigd uit een sterk ademende en hoogwaardige stretch stof. De handschoenen zijn wasbaar op maximaal 40 graden celsius. De unisex city gloves zijn uitgevoerd in een prachtig zwart en in 2 maten verkrijgbaar; L / XL en S / M.

Ze worden verpakt per twee paar in een set en kosten slechts 29 euro.