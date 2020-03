Vagabond Shoemakers presenteert Valetta en Mini Mels

De accessoirecollectie van het Zweedse modeschoenenmerk Vagabond Shoemakers heeft zich in snel tempo ontpopt tot favoriet van beroemdheden en influencers wereldwijd. Zo zijn onder meer modellen Bella en Gigi Hadid alle twee Vagabondfans. Ze zijn al bij verschillende gelegenheden gespot met schoenen en accessoires van het merk.

De Valetta is de micro bag van Vagabond. Ondanks het duidelijk ontbreken van voor de hand liggende functionaliteit van de micro bag, is deze stijl nog steeds een echte ‘must’ voor dit seizoen. De Valetta is gemaakt van soepel leer, kan zowel cross body als aan het handvat worden gedragen en komt in drie kleuren; zwart, bruin en offwhite. De perfecte accessoire voor je dagelijkse outfit.

De Mini Mels is iets groter en daarom perfect om al je dagelijkse benodigdheden in op te bergen. Door de afneembare riem is Mini Mels zowel als schoudertas als een belt bag te dragen. Mini Mels is verkrijgbaar in drie kleuren. De zwarte en bruine variant zijn gemaakt van stoer leer. De witte is van leder met hagedissenreliëf gemaakt. De tassen, variërend van €60,- tot €100,-, zijn verkrijgbaar via geselecteerde retailers, Vagabond Stores en online op www.vagabond.com.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT

Iconic Studios - Isabelle Turabaz, [email protected], +31 20 354 71 15

Vagabond - Julia Fritzell, [email protected], +46 340 541241