VAN LIER FW21 Collectie

VAN LIER is al meer dan 200 jaar een toonaangevend internationaal schoenenmerk. Een merk waarbij kwaliteit, vakmanschap, design en innovatie op het gebied van duurzaamheid de boventoon voeren. Met roots van een echt familiebedrijf vervullen inmiddels niet alleen dhr. Van Spaendonck (design) maar ook meerdere telgen van de van Spaendonck familie een belangrijke rol binnen de VAN LIER organisatie.

Met de lancering van de vegan Novara sneaker is in 2020 een nieuw tijdperk aangebroken. Eén waarbij duurzaamheid niet alleen een woord is binnen de VAN LIER family, maar ook een way of living. Belangrijke keuzes worden gemaakt als het gaat om de selectie van onze producenten alsmede in de keuze van de te gebruiken materialen. Inmiddels zijn plastic verpakkingsmaterialen vervangen door papier en wordt er innovatief gekeken naar het hergebruiken van materialen voor de productie van onder andere schoenzolen. Ook bouwt VAN LIER aan een VAN LIER bos langs de A2 bij Vught, zo probeert VAN LIER een stukje terug aan de natuur te geven en dragen we bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot.

Met de verjonging binnen de VAN LIER familie, komt er in 2021 ook een nieuwe beweging op gang. Die van de VNLR collectie. Onze VNLR sneakers zijn gecompliceerd in design, strakke styling maar met veel luxe details, met meer lijnen. Materialen en leer worden gecombineerd, gedurfd qua kleur maar altijd stijlvol. VNLR sneakers zijn een ingetogen statement, daar krijg je positieve reacties op!