Van Lier lanceert luxe sneaker merk VNLR

Het designteam van Van Lier bestaat uit eigenaar Geert en collectie manager Jeltje. Zij tekenen sinds vijf jaar voor de ontwikkeling van de bekende Van Lier schoenen en sneaker collecties. Een van de belangrijkste trends die zij op hun reizen zagen is hoe belangrijk sneakers voor mannen zijn geworden. Die zijn een statement, net als hun mobile, horloge of auto dat zijn. In Parijs beslisten Geert en Jeltje om bovenop de Van Lier collecties een luxury sneaker collectie te bouwen met een eigen gezicht: VNLR.

VNLR sneakers zijn meer gecompliceerd dan ‘gewone’ Van Lier sneakers. Ze hebben een complexe styling met luxe details, met 3D effecten en spannende lijnen. De unieke en indrukwekkende VNLR zolen met 3D logo’s zijn gemaakt uit een ideale mix van rubber en synthetisch materiaal. Ze bieden optimaal comfort en duurzaamheid.

Vanzelfsprekend tekent de Duitse leestenfabriek FAGUS voor de pasvorm van de VNLR leesten, net als voor alle leesten van Van Lier. Dit betekent dat je profiteert van de beste research en kennis op het gebied van pasvorm en loopcomfort.

Duurzaamheid is eveneens een vanzelfsprekendheid. Het leerpercentage is gereduceerd waar mogelijk. De productie is duurzaam ingericht, en dat geldt ook voor alle bedrijfsprocessen rondom de productie en distributie van VNLR sneakers. Je kunt hiervoor vertrouwen op de ervaring en integriteit van het bekende Nederlandse familiebedrijf Van Lier.

VNLR is verpakt in een donkere mosgroene doos met luxe matgouden opdruk. Bewust is gewerkt aan de luxe ervaring van het ontvangen en openen van een doos met je nieuwe VNLR sneakers.

De consumenten prijzen van VNLR sneakers liggen tussen de € 159,90 en € 189,90. De VNLR collectie is beschikbaar in onze brandstores en online vanaf voorjaar 2021.