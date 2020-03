Vans x Leila Hurst, bruisende voorjaarscapsule met surfers cool

Vans introduceert bruisende voorjaarscapsule met surflegende Leila Hurst

Leila's levendige persoonlijkheid en karakteristieke doorzettingsvermogen vormen de inspiratie voor een bruisende voorjaarscapsule waar ongedwongen comfort regeert.

Vans x Leila Hurst Collection

Vans, sinds jaar en dag mecenas van extreme sports, klopt deze lente voor de tweede maal aan bij internationaal surftalent Leila Hurst voor een punchy co-capsule die prat gaat op een gedurfd kleurenpalet en even edgy esthetiek. De Hawaïaanse surfer vertrekt van haar eigen career goals, haar innige band met de zee en actieve lifestyle, goed voor een collectie die een en al comfort, zorgeloosheid en onbezonnenheid uitstraalt.

Vans x Leila Hurst Collection

De blikvanger is een paar Slip-On SF bedrukt met een kleinschalige animal print. Deze interpretatie van de Slip-on SF in robuust canvas is voorzien van een licht plooibare zool en vergezelt je moeiteloos tijdens een strandwandeling of inner city hike. De Vans LuxLiner-binnenzool zorgt voor een betere demping, aangesterkt door een exterieure wafelzool op basis van van lijm en waterinkt.

Vans x Leila Hurst Collection, Surf Slip-On SF, 70 euro

De Vans x Leila Hurst hoodie in molton sweaterstof laat zich combineren met een cropped jasje; beide voorzien van het Vans-logo ter hoogte van de borst. Hurst mocht niet enkel de capsule uittekenen, haar bruisende persoonlijkheid wordt vereeuwigd in het Leila T-shirt en de Leila Ranger rugzak. Het T-shirt in jersey katoen met opgerolde mouw herken je opnieuw dankzij het Vans-logo; de veelzijdige rugzak in polysatijn is uitgedost met ergonomische riemen en een waaier aan handige vakken voor een laptop of waterfles.

Vans x Leila Hurst Collection

Leila Hurst heeft niet enkel een lust for life om u tegen te zeggen, ze is ook 100% toegewijd aan haar grote passie. Hoewel ze al jarenlang deel uitmaakt van de Vans Surf Club, overstijgt ze vandaag de definitie 'surfer' dankzij haar vrijwilligerswerk voor non-profitorganisaties als Life on Rolls en mentorschap voor vrouwen over de hele wereld. Deze tweede samenwerking met Vans omarmt Leila's aanstekelijke persoonlijkheid en warm enthousiasme, een inspiratiebron voor menig durfal, wie of waar dan ook.

Vans x Leila Hurst Collection

De mini-animalier komt niet enkel terug in de Slip-on SF maar wordt doorgetrokken naar de UltraRange EXO, de Style 36 Decon Surf, de Authentic SF, de Slip-On en tot slot een paar flip-flops onder de naam Makena, een onmisbaar stuk voor lovers of life allerhande.

Prijs

Tussen 38 en 75 euro

Vans x Leila Hurst Collection

Vans x Leila Hurst is vanaf nu verkrijgbaar via Vans.be

