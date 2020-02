VEJA EN RICK OWENS LANCEREN SAMEN TWEEDE CAPSULE VOOR SS20:COMPROMISLOOS EN COMFORTABEL

Na een succesvolle eerste samenwerking vorig najaar, kruipen Veja en Rick Owens dit seizoen opnieuw achter de tekentafel. De Amerikaanse ontwerper liet zijn creativiteit los op twee sportieve modellen van het Franse eco-schoenlabel. Het resultaat zijn twee duurzaam geproduceerde sneakermodellen met artistieke invloeden uit het compromisloze universum van Rick Owens.

PERFORMANCE RUNNER STYLE

Rick Owens herinterpreteert de Runner die hij afgelopen winter in zijn mannendefilé integreerde. De achterkant is voorzien van Owens' typerende dubbele band op de ene schoen en het VEJA-logo op de andere.

Dankzij een vooruitstrevende 3D-weeftechniek gaat dit model prat op elasticiteit en comfort op elk moment, hoe sportief ook. De zool combineert gerecycleerde en plantaardige materialen als ecologisch geteeld rubber uit het Amazonewoud en gerecycleerd plastic. Dit model is verkrijgbaar in zwart, lichtgrijs en beige.

HIKING STYLE

Daarnaast schuift Rick Owens een ietwat robuuster hikingmodel naar voren. Deze solide sneaker garandeert je grip en comfort op oneffen en ruwe ondergronden. Zeg maar, de ideale bondgenoot voor een avontuurlijke uitstap of hike in stijl. De chunky veters refereren subtiel naar Rick Owens' signatuur.

Zowel de binnen- als buitenzool van de schoen zijn vervaardigd in natuurlijke en gerecycleerde materialen, zoals duurzaam geteeld rubber uit het Amazonewoud en gerecycleerde plastic flessen. Om het olieverbruik zo veel mogelijk te reduceren, ontwikkelde Veja voor de bovenkant een alternatief en innovatief materiaal op basis van maïsafval. Dit tweede model wordt uitgebracht in een witte en een zwarte variant.

Deze limited edition capsule is vanaf 14 februari verkrijgbaar in geselecteerde verkooppunten, in de Veja flagship store in Parijs en via www.veja-store.com.

Prijs:

Runner style, 250 euro

Hiking style, 220 euro

O V E R V E J A

Veja werd opgericht in 2004 door François-Ghislain Morillion and Sébastien Kopp, vanuit de ambitie om ecologische sneakers te lanceren die behalve milieuvriendelijk ook stijlvol zijn. Het schoenen- en tassenmerk streeft naar een positieve keten van duurzame handel in Brazilië en Frankrijk. In een Vejaschoen ontmoeten vernieuwende technologie, een minimalistische look en slimme, eerlijke materialen elkaar. Leder voor de Vejasneakers wordt gelooid in een milieuvriendelijk proces met extracten van de Acaciaplant. Katoen is 100% biologisch en afkomstig uit Tauà, Brazilië. Lokale katoenboeren werken er op agro-ecologische wijze, vrij van chemicaliën en pesticiden. Zij krijgen van Veja een eerlijk loon. Dat geldt ook voor de rubbertappers in het Amazonewoud, die voor de 40% wild rubber zorgen in een Vejabuitenzool. Door dit rubber te benutten groeit de economische waarde van het regenwoud en draagt Veja zo bij aan de strijd tegen ontbossing. Ook de verpakking is gemaakt van gerecycleerd karton. Al deze eerlijke materialen worden samengebracht in fabrieken in Zuid-Brazilïe, waar de sneakers hun finale vorm krijgen. Bovendien hecht VEJA groot belang aan goede werk- en levensomstandigheden in zijn fabrieken, waar de waardigheid van werknemers gerespecteerd wordt. Toen François-Ghislain Morillion en Sébastien Kopp tien jaar geleden hun eerste collectie ecologische sneakers introduceerden, werden ze nog bestempeld als naïef. Vandaag ligt VEJA in de mooiste multimerkenboetieks zoals Barneys (New York), Le Bon Marché (Parijs), Galeries Lafayette (Parijs), Printemps (Parijs), Merci (Parijs), Liberty (Londen), MatchesFashion (Londen), LN-CC (Londen), Alex Eagle (Londen), De Bijenkorf (Amsterdam), La Rinasciente (Milaan), Morisson (Antwerpen), Privejoke (Brussel), Orlanda (Brussel) ...