Veja introduceert de V-15

Veja introduceert een nieuw familielid; De V-15. De nieuwe high-top sneaker van VEJA Studio brengt een old school gevoel met zich mee met een duidelijke inspiratie op retro basketbal sneakers. De V-15 is beschikbaar in leer, nubuck en C.W.L..

De Butter-Sole stijl in C.W.L.

De C.W.L. schoen met boterkleurige zool is uitgegeven in drie modellen. Het innovatieve materiaal is een veganistisch alternatief voor leer, gemaakt van 100% organisch katoenen canvas bedekt met PU, maïszetmeel, en ricinusolie. De minimalistische schoen is 54% bio-based.

Image: Veja V-15

De extra white stijl in leer

Veja's leer is afkomstig van boerderijen in Rio Grande do Sul, gelooid in Brazilië, met naleving van de REACH-normen. Tijdens het looiproces wordt bijzondere aandacht besteed aan waterbesparing

Image: Veja V-15

De winterse stijl in Nubuck

De tegen kou bestendige editie bestaat voornamelijk uit Nubuck vervaardigd uit nerfleder. Door een waterafstotende olie coating, die beschermt tegen regen, is deze schoen een perfecte match voor koudere dagen. Veja's Nubuck leer is getraceerd.

Image: Veja V-15. De V-15 is gemaakt in Brazilie.