VILA lanceert herfst/wintercollectie voor de gezelligste tijd van het jaar: The Cosy Edit

Het gezelligste seizoen van het jaar is aangebroken, en dat vraagt om een collectie vol knusse essentials. Of je nu de hele dag binnen blijft om je aan een creatieve hobby te wagen, of de wijde wereld intrekt: de nieuwe wintercollectie van VILA bevat alle basics die je nodig hebt om het overal gezellig te maken.

THE COSY EDIT

The Cosy Edit staat voor knusse knitwear met zwierige, elegante jurken, chunky wollen sokken, oversized jassen en zalig zachte sjaals en mutsen. Maar ook comfortabele jeans, vrouwelijke, stijlvolle overhemden en gewatteerde mouwloze vesten vinden hun plaats in de collectie. De silhouetten zetten stuk voor stuk in op natuurlijke materialen, zachte prints en warme kleuren zoals beige en aardetinten. Exact de elementen die je nodig hebt om het gezelligste seizoen van het jaar op alle mogelijke manieren te omarmen.