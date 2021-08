VILA Pre-Autumn 2021 'The Moment': zachte knitwear en romantische silhouetten

ZACHTE KNITWEAR EN ROMANTISCHE

SILHOUETTEN VILA PRE-AUTUMN 2021 'THE MOMENT'

Na een drukke zomer, is de herfst het seizoen om te vertragen. VILA’s Pre-Autumn collectie ‘The Moment’ inspireert je om ‘in het nu’ te leven en te genieten van het moment. De herfstcollectie laat zich inspireren door de prachtige Deense natuur en viert de liefde en vriendschap. Zachte natuurtinten, comfy jurken en luchtige blouses brengen je helemaal tot rust voor een zorgeloos najaar.

De Pre-Autumn campagne ‘The Moment’ is geshoot op het eiland Mors, in het noordelijke deel van het Deense Jutland. Met zijn molens, weides en paarden, bleek deze groenrijke omgeving de perfecte backdrop te zijn voor de collectie die duidelijk door de natuur geïnspireerd is.

De collectie straalt romantiek en zachtheid uit. Zo is warme knitwear ook deze herfst onmisbaar in je kast. Wat dacht je van een beige sweater met ballonmouwen, een mouwloos ‘grandpa vest’ met kabeltextuur of een off-white trui met hoge kraag en ritsdetail? Het zijn dé ideale layering pieces tijdens koelere herfstavonden. Met een gebreide mosgroene trui-jurk en een knitted midi rok maak je je knitwear collectie helemaal compleet. Het klassieke ruitjesmotief komt dit jaar terug in een midi-jurk met natuurlijke groentinten. Luchtige jurkjes met vrouwelijke prints en een mosterdkleurige suède mini-rok benadrukken jouw sensualiteit. Ook de uitgebreide denimcollectie, bestaande uit blouses, mini-jurkjes en flared broeken, valt op door haar vrouwelijke details zoals hoge kragen en pofmouwen. Meer edgy items zoals een pufferjas, een leren culotte of een gewatteerd lang vest met teddy accenten, zorgen dan weer voor een stoer contrast én houden je warm en knus dit najaar.