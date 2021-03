Voor je gevoel lichter dan lucht

De nieuwe L.I.M. Mimic Hood van Haglöfs is eigenlijk een vederlichte verpakking van lucht. Voor je gevoel lijkt het jack zelfs lichter dan lucht. Dat maakt dat het heerlijk draagt en je warm houdt onder alle weersomstandigheden. Het synthetische isolatiemateriaal bestaat uit Mimic PLATINUM Ultracluster Graphene gemixt met gerecyclede polyester. Deze lichte, fluffy vezel-clusters geven een prettig donsgevoel.

De buitenstof is gemaakt van ultralicht 10D. De jas biedt optimale bescherming tegen kou en heeft twee steekzakken met rits en een zoom, mouwuiteinden en capuchon die alle elastisch zijn. Je bergt hem op in de eigen zak. Let wel, de jas is niet waterdicht, maar wel prima te dragen onder een GTX jack.

Less Is More

De producten uit de L.I.M (Less Is More) serie van Haglöfs kenmerken zich door een minimalistisch, functioneel design en laag gewicht. Zo ook deze Mimic Hood. Het jack weegt 335 gram (maat L) en is extreem compact op te vouwen. Informatie: www.haglofs.com .

Informatie

De Haglöfs L.I.M Mimic Hood is verkrijgbaar bij outdoorwinkels en webshops. Consumentenadviesprijs € 240. Ga voor meer informatie naar www.haglofs.com .

Over Haglöfs

Haglöfs werd in 1914 in Zweden opgericht door Wictor Haglöf en is vandaag de dag de grootste leverancier van outdoorkleding en -accessoires in Scandinavië. Haglöfs heeft meer dan 500 producten in haar collectie, verdeeld over de productgroepen kleding, schoenen, rugzakken en slaapzakken.

Het merk heeft als doel kleding en accessoires te ontwikkelen en produceren die het outdoorleven aangenaam maken: betrouwbaar, duurzaam, functioneel en met een minimale impact op de natuur. Vol trots en passie zorgt Haglöfs ervoor dat je beter presteert, er beter uitziet en je beter voelt. Het innovatieve merk wil mensen inspireren om eropuit te trekken en te genieten van alles wat de natuur te bieden heeft.