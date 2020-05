Wereldberoemd kunstenaar en popicoon lanceren samen grafische collectie bij UNIQLO

19 mei 2020, Amsterdam – Internationale kledingretailer UNIQLO kondigt vandaag een nieuwe lancering aan binnen UNIQLO UT, haar t-shirtlijn. De Billie Eilish by Takashi Murakami UT lanceert online op 25 mei. Speciaal voor deze collectie is hedendaags kunstenaar Takashi Murakami de samenwerking aangegaan met wereldwijd popfenomeen Billie Eilish. Murakami staat bekend om zijn spraakmakende projecten met luxe- en streetwear-modemerken en muzikanten. Vanuit artistieke perspectieven van deze twee iconische personen is deze grafische collectie tot stand gekomen.

Hedendaags kunstenaar Takashi Murakami maakt samen met popster Billie Eilish een collectie voor de Japanse retailer UNIQLO;

Deze grafische connectie is een tweede samenwerking tussen Murakami en Eilish;

De eerste samenwerking was videoclip You Should See Me Wear A Crown, die Eilish in 2019 uitbracht, en Murakami het artistiek genie was.

Relatie ontstaan door Instagram

Eilish raakte bevriend met Murakami nadat ze elkaar een bericht hadden gestuurd op Instagram. Het paar creëerde samen de videoclip voor Eilish’s nummer You Should See Me in a Crown, waarbij Murakami voortbouwde op de ideeën van Eilish om het te animeren in zijn unieke stijl. De video is meer dan 68 miljoen keer bekeken op YouTube.

Unieke hedendaagse graphics

Hoogtepunten van deze UT-collectie zijn afbeeldingen die het symbool van Eilish, Blohsh en de iconische bloemen van Murakami combineren. Ontwerpen bevatten ook een collage van Eilish’s foto’s, een schets uit haar videoclip en een UT-origineel Billie Eilish-logo.

"Billie Eilish x Takashi Murakami. Twee van de meest invloedrijke wereldwijde creators komen samen als een nieuwe uitdrukking van kunst die toegankelijk is voor iedereen." - John C Jay, President of Global Creative voor UNIQLO

Over Takashi Murakami

Murakami, een artiest in hart en nieren. Geboren in 1962 in Tokyo, Japan. Oprichter en president van Kaikai Kiki Co., Ltd., een kunstproductie- en managementbedrijf. Murakami heeft solo-exposities gehouden bij grote kunstinstellingen over de hele wereld en staat algemeen bekend om zijn spraakmakende projecten met luxe- en streetwear-modemerken, naast vele samenwerkingen met muzikanten. Murakami was ook actief als regisseur van films en animaties en regisseerde Billie Eilish’s muziekvideo uit 2019 “You Should See Me in a Crown".

Over Billie Eilish

Billie Eilish bracht haar dubbel platina debuutalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? uit in maart 2019. Het volledige Album Of The Year kwam binnen op nummer 1 in de Billboard 200 in de VS en 17 andere landen bij de release. Ze scoorde haar eerste nummer 1 single in de Billboard Hot 100 en bij Top 40 radio met Song and Record of the Year bad guy. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? was het best verkochte debuutalbum van 2019 en het grootste Noord-Amerikaanse debuut van het decennium (mannelijk, vrouwelijk of groep), en bereikte nummer 1 in de Billboard 200-albumcharts voor nog eens 2 niet-opeenvolgende weken sinds de release. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? werd volledig geschreven, geproduceerd en opgenomen door Billie Eilish en collega-meervoudig GRAMMY Awars-winnende broer FINNEAS in hun ouderlijk huis in Highland Park, Los Angeles.

Collectie overzicht

Billie Eilish x Takashi Murakami

De ontwerpen uit de collectie combineren unieke motieven van beide individuen en bevatten logo’s die speciaal zijn ontworpen voor UT. Eilish regisseerde het ontwerp van de graphics, waaronder T-shirts en hoeden met speciaal voor UT ontworpen Billie Eilish-logo’s.

Lanceringsdatum: 25 mei 2020 (online)

29 mei 2020 (in store)