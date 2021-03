Zalando lanceert lentecampagne waarin maatschappelijke waarden omarmd en gevierd worden

Zalando, Europa’s leidende platform voor mode en lifestyle, lanceert de nieuwe campagne ‘Voor nu en altijd’. In de campagne, waarin mensen die zichzelf durven te zijn en opkomen voor hun waarden centraal staan, wil Zalando de dialoog over kernwaarden zoals diversiteit, inclusiviteit en empowerment van vrouwen stimuleren – waarden die mensen wereldwijd inspireren en aanmoedigen om hun kijk te verbreden op onderwerpen zoals genderfluïditeit en body positivity.

Het marketinginitiatief ‘Voor nu en altijd’ dat op 21 maart wordt gelanceerd geeft echte mensen en hun verhalen een podium. De campagne bevat een serie door de in Berlijn gevestigde modefotograaf Dan Beleiu geschoten stilstaande beelden waarop steeds twee personen worden afgebeeld die een dialoog representeren over een waarde die voor hen in het dagelijks leven relevant is. Ieder beeld wordt overlapt door een krachtig statement aangevuld met de uitgelichte waarde ‘Voor nu en altijd’, waarmee blijvende vooruitgang wordt benadrukt, waaronder: ‘Duurzaamheid. Voor nu en altijd.’, ‘Omarm wie je bent. Voor nu en altijd.’ en ‘Inclusiviteit. Voor nu en altijd.’. De campagne gaat hand in hand met Zalando’s ambitie om bij te dragen aan een inclusievere toekomst voor iedereen.

“Deze campagne is een viering van de kernwaarden van Zalando, met het omarmen van diversiteit en inclusiviteit in het bijzonder. Deze waarden en de verhalen van echte mensen betekenen veel voor ons, en geven ons de mogelijkheid om de dialoog aan te gaan met onze diverse klanten”, aldus Barbara Daliri, Zalando’s Senior Vice President Sales & Marketing. “Onze waarden zijn gebaseerd op wie we echt zijn en hoe we te werk gaan: Zalando heeft een inclusieve bedrijfscultuur met werknemers afkomstig uit 130 verschillende landen. Afgelopen jaar publiceerden we het do.BETTER Diversiteit & Inclusiviteit Rapport' , waarin we onze langetermijnverbintenis tot verandering voor onze medewerkers, partners en klanten uiteen hebben gezet. Deze lentecampagne onderstreept nogmaals onze ambitie om het Starting Point for Fashion te worden voor iedereen.”

Naast de stilstaande beelden, is er een ontroerende en levendige campagnevideo waarin activisten uit de hele wereld een rol spelen. Zij komen in beeld op de klanken van de soundtrack, geschreven en geproduceerd door Britse queer-rapper Mista Strange. Onder hen zijn danser, acteur, model en voorvechter van diversiteit en inclusiviteit Luc Bruyere, die consequent de idealen van de mode-industrie heeft uitgedaagd; Yann Horowitz, een openlijk homoseksuele skateboarder and LGBTQI+ activist, en voorvechter van body positivity Yolisa Mqoco. Voor de campagnevideo werden twee regisseurs – de doorgewinterde regisseur Terence Neale en Generatie Z-regisseur Emilie Badenhorst – aan elkaar gekoppeld, om de campagnethema’s rond een open dialoog te weerspiegelen.

De campagne wordt via uiteenlopende media-uitingen tot leven gebracht. Naast de campagnevideo geregisseerd door Neale en Badenhorst en de stilstaande door Beleiu geschoten beelden op OOH en DOOH, worden de beelden en de boodschap ook verspreid via de verschillende socialemediakanalen van de cast. De 360°-campagne is tot stand gekomen in samenwerking met creatief bureau Anomaly Berlin en wordt uitgerold in alle 17 Europese markten waarin Zalando actief is.

Voor nu en altijd.

@Zalando

Over Terence Neale

Terence Neale is een in Johannesburg geboren regisseur die zichzelf heeft gevestigd als een onderscheidende stem in commerciële en muziekvideo-regie. Nadat hij als eerste Zuid-Afrikaanse regisseur ooit een Grand Prix won in de Cannes Lions voor de adidas-commercial 'Original is Never Finished', heeft zijn carrière vele hoogtepunten gekend – hij regisseerde hij talenten als Serena Williams, Die Antwoord, Skrillex en Neymar. Jr.

Over Emilie Badenhorst

Filmregisseur Emilie Badenhorst heeft in korte tijd een indrukwekkende carrière neergezet. Na ruim drie jaar begeleid te zijn door regisseur Kim Geldenhuys, ging Emilie haar eigen weg in het creëren van intimiteit en verbinding tussen haar films en haar publiek.

Over Dan Beleiu

Dan Beleiu is een in Berlijn gevestigde modefotograaf. Zijn stijl is geïnspireerd op de schone kunsten, van schilderijen tot sculpturen. Tijdens zijn shoots wil hij karakters creëren die achtergrondverhalen vertellen die het beeld overstijgen. Balmain, Bvlgari, Moncler, Vogue en Interview behoren tot zijn klanten.