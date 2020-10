Amsterdam The Style Outlets voegt nieuwe merken toe

Ook Karl Lagerfeld, S. Oliver, Petrol Industries, Dstrezzed, Geox en Skechers komen naar het eerste outletcentrum in de Randstad

Halfweg, 9 oktober 2020 – Amsterdam The Style Outlets maakt vandaag bekend dat ook Karl Lagerfeld, S. Oliver, Petrol Industries, Dstrezzed, Geox en Skechers winkels zullen vestigen in één van de kenmerkende panden van het outletcentrum.

Eerder maakte Amsterdam The Style Outlets al bekend dat onder andere adidas, Björn Borg, GUESS, New Balance, Nike, O’Neil, PUMA, Salomon en The Kooples zich bij hun mix van nationale en internationale topmerken hebben gevoegd. Liefhebbers hoeven niet lang te wachten: het eerste outletcentrum in de Randstad opent al op 26 november haar deuren.

“De opening op 26 november komt snel dichterbij en wij kunnen niet wachten om onze bezoekers hier te ontvangen,” vertelt Marcel Herben, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets. “Het is ook heel mooi om te zien dat de merken ook staan te springen om hun winkels te openen. Samen willen we de bezoekers uit de Randstad een fijne winkelervaring te bieden in een outletcentrum, zonder dat ze daarvoor heel lang hoeven te reizen.”

Mode en inspiratie

Naast een premium winkelaanbod, biedt Amsterdam The Style Outlets bezoekers een verscheidenheid aan cafés, restaurants en concierge services. In combinatie met de rijke geschiedenis van het historische SugarCity-terrein waar het outletcentrum op is gevestigd, de karakteristieke architectuur én de nabijheid van het Amsterdamse stadscentrum, wenst Amsterdam The Style Outlets een ruimte te creëren waar bezoekers zich kunnen laten inspireren.

Bereikbaarheid

Amsterdam The Style Outlets ligt aan de N200, vlak bij de Amsterdamse ringweg en diverse snelwegen. Op het terrein is plaats voor 200 fietsen en 2.200 auto’s. Dit zijn 250 autoparkeerplaatsen meer dan voorzien. Het nieuw te openen outletcentrum is daarnaast goed bereikbaar met het openbaar vervoer: het bevindt zich op slechts 8 minuten met de trein vanaf het centrum van Amsterdam en 10 minuten met de trein vanaf Schiphol. Bezoekers kunnen uitstappen op het treinstation Halfweg-Zwanenberg dat direct naast het outletcentrum ligt.

Shop Safe, Stay Safe

De bouwwerkzaamheden bij Amsterdam The Style Outlets vorderen gestaag en liggen op schema, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM en de betrokken autoriteiten. NEINVER, de ontwikkelaar van Amsterdam The Style Outlets, is daarnaast een samenwerking aangegaan met inspectie- en certificeringsorganisatie SGS, om verzekerd te zijn van de beste veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus. Als onderdeel van NEINVER’s ‘Shop Safe, Stay Safe’ programma, dienen al NEINVER’s outletcentra - waaronder Amsterdam The Style Outlets – te voldoen aan strenge hygiënestandaarden en social distancing richtlijnen. Met onder andere aangescherpte hygiëneprotocollen, toegankelijke desinfectievoorzieningen en monitoringsteams wenst Amsterdam The Style Outlets haar bezoekers na de opening een fijne en veilige winkelervaring te bieden.