HYPElab brengt ‘de winkel van de toekomst’ naar winkelcentrum Parade in Nootdorp

Van 11 mei t/m 29 mei a.s. kunnen bezoekers aan Nootdorp het shoppen met verschillende technologieën beleven in de deelnemende winkels.

Het HYPELab is een samenwerking tussen Gemeente Pijnacker-Nootdorp, winkeliersvereniging VCP Parade, eigenaar RealIS, TMO Fashion Business School en De Haagse Hogeschool. HYPElab is een onderdeel van Future Proof Retail; zij doen landelijk onderzoek naar hoe de retailer en haar medewerkers toekomstbestendig zijn en blijven. Na eerdere HYPElabs in Delft en Rijswijk heeft ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp groen licht gegeven voor zowel een HYPElab als de financiering voor een pilot met een speciale ‘Parade Nootdorp app’ voor alle retailers in het winkelcentrum! Uniek voor het Hypelab is de online insteek die nu is gekozen!

Het HYPElab wordt gemanaged door 3e-jaars studenten van TMO Fashion Business School die door labexperimenten met technologieën de 21st century skills van retailers en hun medewerkers onderzoeken. Dat wil zeggen: begrijpen ze de technologieën, kunnen ze deze toepassen en hebben ze ook ideeën om hun winkel toekomstbestendiger te maken? Daarnaast worden klanten gevraagd of de technologieën en de skills van retailmedewerkers hen helpen bij hun koopgemak.

Het bijzondere van dit HYPElab is de enthousiaste deelname van maar liefst 20 retailers; bij 6 retailers (Shoeby, Smit mode, The Stone, Sport2000, Day by Dee en Bravo ) kunnen bezoekers met de Parade Nootdorp app communiceren en sparen, en kunnen zij bij hun favoriete winkels personal shopping met een robot – de Telepresence Beam - vanuit huis ervaren. Daarnaast gaan de ruim 15 andere retailers de pilot met de Parade Nootdorp app ervaren met hun klanten. Kortom, in deze Corona-tijd is winkelcentrum de Parade een geweldig voorbeeld van en voor retailers die innovaties willen testen en samenwerking met elkaar omarmen. En voor de bezoekers van de Parade in Nootdorp helpen deze technologieën om hun favoriete winkels, medewerkers en aanbiedingen zichtbaarder te maken met ook een verbetering van de service, zodat men graag vaker winkelcentrum Parade bezoekt, langer verblijft en meer koopt, kortom een toekomstbestendig winkelgebied!

Op woensdag 13 mei a.s. komt wethouder Ilona Jense van de gemeente Pijnacker-Nootdorp het HYPElab in winkelcentrum Parade openen. Om 11:00 start het officiële gedeelte met een experiment met de ‘beam’ robot en de Parade Nootdorp app. De opening op locatie is vanwege de RIVM-richtlijnen besloten.

We nodigen uw redactie uit om deze opening live te volgen via deze link: https://us04web.zoom.us/j/73850631447 .

Na de opening is er nog gelegenheid om vragen te stellen tot uiterlijk 11:30 uur.