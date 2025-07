Livera Zaandam heropent onder vertrouwd gezicht: een frisse start

Livera is terug in Zaandam, en wel met een vertrouwd gezicht aan het roer. Na het aangekondigde vertrek van de winkel aan de Gedempte Gracht neemt voormalig medewerkster Svjetlana Obradovic het initiatief in eigen hand: zij heropent de vestiging onder haar eigen leiding, met een vernieuwde blik én oog voor de vertrouwde service waar klanten aan gehecht zijn.

In een recente LinkedIn-post deelde Livera: “Livera Zaandam: een bekend gezicht, een nieuwe start!”

Svjetlana werkte jarenlang met passie in de Livera-winkel in Zaandam en bouwde er een sterke relatie op met de klanten. Toen zij hoorde dat de winkel haar deuren zou sluiten, besloot ze haar ervaring en betrokkenheid in te zetten om de winkel voort te zetten. “Ik heb hier zo veel mooie momenten beleefd en zo veel lieve klanten mogen helpen. Het voelde gewoon niet goed om het zo te laten,” aldus Svjetlana.

Het resultaat is een Livera Zaandam die trouw blijft aan de vertrouwde basis, maar tegelijkertijd een nieuwe impuls krijgt dankzij de persoonlijke aanpak van Svjetlana.