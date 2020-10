Mannenmodewinkel Only for Men bouwt aan landelijke dekking met eerste winkel in Limburg

Only for Men opent uniek winkelconcept voor mannen in Beek

Mannenmodewinkel bouwt aan landelijke dekking met eerste winkel in Limburg

oktober 2020 – Op woensdag 14 oktober opende mannenmodewinkel Only for Men in het overdekte winkelcentrum Makado in Beek. De modeketen focust, ondanks de moeilijke periode rondom de coronacrisis, op kansrijke nieuwe markten en vestigingsplaatsen. Mede daardoor zijn zij hard op weg naar landelijke dekking. Deze zeventiende Only for Men winkel is de eerste in provincie Limburg.

“Het wordt echt een aanwinst voor Limburg, een dergelijk concept bestaat hier naar mijn idee namelijk nog niet. Wel chique winkels vol stijlvolle merken, maar niet zo ongedwongen, uitgebreid en gemakkelijk zoals hier. Zo hebben wij bijvoorbeeld niet alleen een bar, maar ook webzuilen, die ervoor zorgen dat we niemand teleur hoeven stellen als we iets niet op voorraad hebben. Dat is pas het complete plaatje.” Aldus de storemanager Patrick van den Biggelaar over de nieuwe winkel.

Warenhuis voor mannen met persoonlijke touch

De winkel heeft een oppervlakte van ruim 1.000 vierkante meter. Hierin zal niet alleen business en casual mannenmode centraal staan, maar ook schoenen en accessoires Zo zijn de topmerken Tommy Hilfiger, Cast Iron, PME Legend en Scotch & Soda te koop bij Only for Men Beek.

Mannen die shoppen voor een bijzondere gelegenheid, of die willen winkelen wanneer het hen uitkomt, maken gemakkelijk een afspraak met een persoonlijk stijladviseur. De modeadviseurs staan ook buiten de reguliere openingstijden kosteloos en vrijblijvend voor hun klanten klaar.

Winkelbeleving en gemak

Ondanks de lastige tijden, kiest Only for Men ervoor om bewust te investeren in groei. Dit doen ze door hun unieke winkelformule te introduceren aan een nieuw publiek. Binnen deze winkelformule staan gemak en beleving centraal. Daarom kan je niet alleen kiezen uit tientallen topmerken, maar ook een kop koffie drinken aan de bar, een rondje racen in een playseat of je nieuwe kleding direct laten vermaken in het instore atelier. Winkelen moet op deze manier een uitje worden voor de klant. Omdat de winkel ruim is opgezet, kunnen we de coronamaatregelen eenvoudig in acht genomen worden. Zo is verantwoord en veilig winkelen mogelijk.

Opening met deals en shoptegoed winactie

Een opening van een nieuwe winkel wordt vaak groots gevierd met winkelpersoneel, lokale winkeliers en klanten. Met oog op de veiligheidsmaatregelen, wordt de winkel geopend samen met het team. Van 14 tot en met zondag 18 oktober wordt de opening gevierd met spectaculaire dagdeals. Van korting op schoenen en jeans tot een flinke korting op pakken. Bezoekers van de winkel maken bovendien kans op €1.000,- shoptegoed.

Adres: Wethouder Sangersstraat 218, 6191 NA, Beek