Veepee lanceert cadeaukaart op perfect moment, nét voor de feestdagen

Lanceringsactie: 20 procent extra tegoed op cadeaukaart in eerste week (26/10-1/11)

Vorst, 26 oktober 2020 — Vanaf vandaag is het mogelijk om een cadeaukaart te kopen bij Veepee, de Europese e-commerceleider op vlak van flash sales. Goed nieuws voor wie op zoek is naar inspiratie voor het perfecte cadeau en voor fans van online shoppen! Met bijna 50.000 verkopen per jaar en meer dan 7.000 partnermerken biedt de Veepee cadeaukaart toegang tot een kwalitatief en zeer gevarieerd aanbod van lifestyleartikelen met fashion, design, sportartikelen, beauty of wijn… Zeker nu Kerstmis en Nieuwjaar naderen, komt deze praktische cadeaukaart op het perfecte moment.

"We wisten al een tijdje dat onze klanten echt uitkeken naar de lancering van deze cadeaukaart. We zijn zeer blij dat we onze leden nog meer flexibiliteit kunnen aanbieden tijdens het shoppen dankzij dit nieuwe product", zegt Tobias Tousseyn, Benelux country manager bij Veepee.

Praktisch, virtueel alternatief om cadeautjes te kopen

De 100 procent virtuele cadeaukaart van Veepee biedt een praktische oplossing om op een veilige manier te shoppen en om vanop afstand toch cadeau’s te kunnen geven aan familieleden en vrienden.

Elke dag opent Veepee nieuwe flash sales met producten en diensten uit alle denkbare lifestylecategorieën: mode, design en decoratie, beauty, reizen, huishoudelektro, alles voor kinderen (speelgoed, kleding, babyspullen), wijn… Op Veepee kunnen leden van het shoppingplatform tot 70 procent besparen op kwaliteitsmerken.

“We werken nauw samen met duizenden merken en zijn zeer blij om hen op ons shoppingplatform te vertegenwoordigen. We zijn dan ook bijzonder trots op de sleutelrol die Veepee speelt in hun omni-channelstrategie, en op het feit dat we een zeer aangename en veilige online shopbeleving kunnen aanbieden”, zegt Tobias Tousseyn.

Hoe werkt de cadeaukaart?

Om gebruik te maken van de cadeaukaart volstaat het om lid te zijn van het shoppingplatform Veepee. (Een nieuw lidmaatschap aanmaken is gratis en vrijblijvend.) Elke cadeaukaart is vanaf de aankoopdatum één jaar geldig op Veepee.be, Veepee.nl of Veepee.lu.

Je kan verschillende bedragen (vanaf 25 euro) op de cadeaukaart opladen bij aankoop. Het tegoed kan gebruikt worden voor alle aankopen op Veepee, met uitzondering van reizen, tickets en verkopen in de Guest Corner. De koper ontvangt de elektronische cadeaukaart van Veepee via mail. Daarna kan hij/zij deze mail gemakkelijk doorsturen naar een dierbare die een cadeautje verdient.

“Als onze leden dat willen, kunnen ze de cadeaukaart zelf printen. Voor het milieu hebben we er bewust voor gekozen om een 100 procent digitale cadeaukaart af te leveren. Het idee is om geen papier en plastic te gebruiken als dat niet nodig is. We zijn zeer bewust bezig met de impact die we op het milieu hebben, en ook onze klanten hechten daar enorm veel belang aan”, aldus Tobias Tousseyn.

Lanceringsactie: 20 procent extra tegoed op de cadeaukaart

Om de lancering van de cadeaukaart te vieren, trakteert Veepee iedereen die in de eerste week een cadeaukaart koopt op 20 procent extra tegoed op de kaart (berekend op basis van het betaalde bedrag). Zo wordt er op een cadeaukaart waarvoor je 75 euro betaalt, een tegoed van 90 euro opgeladen. Deze promotie is geldig in de Benelux, tot en met 1 november 2020.