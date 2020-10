Save The Duck lanceert ‘Stand up and Quack’ campagne voor dierenwelzijn

SAVE THE DUCK LANCEERT CAMPAGNE VOOR DIERENWELZIJN



Er kan nooit genoeg bewustzijn zijn rondom dierenwelzijn en duurzaamheid, vindt Save The Duck. Daarom lanceert het 100% diervriendelijke kledingmerk nu een campagne gericht op consumenten en bedrijven genaamd ‘Stand up and Quack’.

Dierenleed heeft geen plaats bij Save The Duck. Niet alleen produceert het Italiaanse merk 100% diervriendelijke outerwear, ook lanceert het regelmatig campagnes om extra aandacht te vragen voor dierenrechten en duurzaamheid. Zo ook ‘Stand up and Quack’, de meest recente institutionele campagne. Daarnaast kondigt het merk enkele nieuwe toekomstige ethische projecten aan. Het kledingmerk laat van zichzelf horen, om zo de aanjager te zijn van meer bewustzijn rondom dierenleed. Op deze manier hoopt het consumenten en andere kledingproducten te stimuleren tot het zetten van concrete stappen.

EENDENMASKERS

Centraal in deze campagne staan vijf inspirerende figuren die door hun toedoen, écht iets in gang hebben gezet. Alle vijf steunen ze organisaties waar Save The Duck mee samenwerkt en nauw aan verbonden is. Zo is Mikaela Diaz bijvoorbeeld lid van de PETA organisatie, zij riepen Save The Duck uit tot bedrijf van het jaar in 2019 dankzij hun toewijding aan het creëren van kwalitatieve mode met respect voor dieren. Charels Ku Liu zet zich dan weer in voor het welzijn van de oceaan en steunt Sea Shepherd, een internationale non-profit organisatie voor het behoud van zeedieren. Verder nemen Rebecca

Fonda, Mariana Rivera en Luke Kinderwagen deel aan de campagne, zij steunen B Corp, TREEDOM en LAV. Deze changemakers dragen maskers van eendenkoppen als symbool van toewijding en activisme. Save The Duck ziet ze als voorbeelden en ambassadeurs van verandering en van het verdedigen van belangrijke idealen, van duurzaamheid tot mensenrechten. Marco Rubiola bedacht het concept en maakte de foto’s van deze campagne. Save The Duck, sinds kort ook lid van het UNGC-project van de Verenigde Naties, beschouwt deze campagne als een ‘activistisch avontuur’.

REGELS VAN DE MODEWERELD HERSCHRIJVEN

Nicolas Bargi richtte in 2012 Save The Duck op. Hij wilde graag innovatieve outerwear ontwikkelen zonder vulling van veren van ganzen of andere dieren. Ook voorzag hij een belangrijke rol voor gerecycleerde materialen, om zo een circulaire economie waarin er minder afval en overdaad is, te ondersteunen. Save The Duck herschrijft sinds de oprichting van het bedrijf de regels van de modewereld en is inmiddels een voorbeeld geworden voor andere modemerken. Het laat zien dat duurzaamheid dezelfde aandacht verdient als de business kant en financiële aspecten van ondernemen.

20 MILJOEN EENDEN GERED

De aanpak van Save The Duck wordt alom geprijsd. Zo ontving het bedrijf als eerste Italiaanse mode-onderneming het B Corp Certificate voor zijn inspanningen ter bescherming van het ecosysteem. Save The Duck redt jaarlijks 20 miljoen eenden – en dat is ook bij PETA – People for the Ethical Treatment of Animals – niet onopgemerkt gebleven. De Amerikaanse NGO dichtte Save The Duck in 2019 de ‘Best Company’-prijs toe, omdat het modemerk ‘kleding maakt die niet alleen high performance en stijlvol is, maar ook het welzijn van dieren respecteert.’

OVER SAVE THE DUCK Save The Duck is een Italiaans outerwear-merk opgericht door ondernemer Nicolas Bargi in 2012. Zijn liefde voor jassen komt niet van een vreemde: Nicolas’ grootvader naaide jassen en verkocht ze in 1914 voor 70 cent per stuk. De jonge Bargi behield de jas als focus, maar voegde aan zijn merk een sterke visie toe: zijn jassen zouden dieren, het milieu én de mens moeten respecteren. Daarom gebruikt Save The Duck in plaats van dons het technisch materiaal Plumtech dat op ingenieuze wijze de zachtheid en warmte van veren nabootst. Meer info: www.savetheduck.it



