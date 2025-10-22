Snipes opent in 2026 brandstore in Stadshart Zoetermeer

De sneaker- en streetwearketen Snipes breidt haar fysieke aanwezigheid in Nederland uit met de opening van een nieuwe brandstore in Stadshart Zoetermeer. De retailer, geïnspireerd door hiphop, streetball, dance en actiesporten, zal een winkel van vijfhonderd negenenveertig vierkante meter openen in het eerste kwartaal van 2026.

De nieuwe locatie komt naast Nelson en in de directe nabijheid van Primark en MediaMarkt te liggen. Het Nederlandse vastgoedbedrijf Wereldhave is de verhuurder van de ruimte.

Versterking van de merkenmix

Niels Keulen, head of leasing bij Wereldhave Nederland, liet weten verheugd te zijn met de nieuwe huurder. Hij stelde dat de eigentijdse collectie en de sterke focus op streetculture van Snipes bijdragen aan een aantrekkelijker Stadshart Zoetermeer. Volgens Keulen versterkt dit de merkenmix en het modeaanbod van de binnenstad.

Over Snipes

