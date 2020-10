The North Face introduceert Reset Normal, een campagne tegen ongelijkheid in de buitenlucht

's Werelds grootste outdoormerk doneert zeven miljoen dollar en werkt samen met experts uit verschillende sectoren aan oplossingen die toegang tot ontdekking ondersteunen

Amsterdam, 19 oktober 2020 – The North Face introduceert ‘Reset Normal’, een wereldwijd initiatief dat mensen aanmoedigt hun leven te resetten. Het initiatief moet mensen stimuleren in de uitdagende omstandigheden van vandaag de dag erop uit te trekken.

Als onderdeel van het initiatief introduceert het merk de Explore Fund Council, een wereldwijd fellowship met als doel het samenbrengen van enthousiaste experts op het gebied van cultuur, entertainment, de academische wereld en de buitenlucht. Samen zullen zij werken aan de ontwikkeling van ideeën en oplossingen om toegang tot ontdekking voor iedereen te ondersteunen. De bevindingen en aanbevelingen van deze groep experts worden vervolgens gebruikt om te helpen bepalen hoe The North Face een speciaal gereserveerd budget van zeven miljoen dollar zal verdelen. Het budget is bestemd voor organisaties die als doel hebben in de buitenlucht gelijke kansen te creëren voor iedereen.

Het programma wordt opgezet met behulp van twee experts die al jaren werken aan een reset van hun sectoren. Zij brengen unieke perspectieven en expertise met zich mee om de hindernissen die ontdekking voor iedereen in de weg staan, weg te nemen. De eerste expert is Lena Waithe, de met een Emmy Award bekroonde screenwriter, producer en actrice die haar carrière heeft gewijd aan het steunen van ondervertegenwoordigde artiesten en gemeenschappen via haar productiemaatschappij Hillman Grad. Waithe wordt bijgestaan door Jimmy Chin, de The North Face Global-atleet, klimmer en met een Academy Award bekroonde regisseur.

Waithe: “Voor mij is ontdekking een mindset. Als creative zie ik mezelf als constante, nieuwsgierige avonturier en ik geloof dat iedereen zich zo zou moeten kunnen voelen. De enige manier waarop we verandering kunnen bewerkstelligen, is door zelf een steentje bij te dragen. Ik ben trots om met The North Face en de leden van de Explore Fund Council samen te werken. Onze gezamenlijke perspectieven kunnen bijdragen aan meer diversiteit en gelijke kansen in de buitenlucht.”

Chin: “Al mijn hele leven is ontdekking een constante bron van positiviteit. Ik denk dat ontdekking ons menselijk maakt en dat het mensen samenbrengt en levens verandert. Niet iedereen heeft in dezelfde mate toegang tot outdoor-avonturen. Ik ben trots om deze issues samen met The North Face en de andere Explore Fund Council-leden te tackelen.”

Waithe en Chin zullen samenwerken met onder anderen creatives, academisch experts en partners uit de outdoorsector om ideeën te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan verandering. De groep voorziet The North Face van nieuwe perspectieven en input voor de toekenning van het Explore Fund. Het plan is om in het voorjaar van 2021 een compleet Explore Fund Council voor te stellen aan de wereld.

Steve Lesnard, Global VP of Marketing and Product voor The North Face: “Al tien jaar zetten we ons in om de grenzen voor ontdekking te verleggen en om op ontdekking gaan in de buitenlucht via ons Explore Fund toegankelijker te maken voor iedereen. Echter, 2020 heeft aangetoond dat we nog veel sneller te werk moeten gaan, en de krachten moeten bundelen met een uitgebreide community om meer gedaan te krijgen. We zijn trots om samen te werken met pioniers als Lena en Jimmy. Ik ben ervan overtuigd dat de Explore Fund Council ons zal helpen in de buitenlucht gelijke kansen te bieden voor iedereen.”

Naast het programma Reset Normal werkt The North Face ook via andere programma’s aan een eerlijkere outdoorsector. Zo werkt het samen met andere partners en goede doelen die toekomstige avonturiers ondersteunen. Zij richten zich op nieuwsgierige avonturiers met een interesse in en een grote passie voor de natuur, die geen toegang hebben tot de uitrusting, avonturen of outdoor-experts waar ze van kunnen leren.

De Reset Normal-campagne wordt afgetrapt met een film van het internationale reclamebureau Sid Lee, die het cruciale culturele kantelpunt dat we dit jaar ervaren tot leven brengt en laat zien hoe mensen kunnen resetten via de kracht van ontdekking. Lena Waithe verzorgt de voice-over voor deze bijzondere film, in combinatie met muziek van soulzanger en rapper Aloe Blacc. De nieuwe single van Blacc, ‘My Way’, weerspiegelt het positieve kenmerk van de campagne rondom het inspireren van anderen in een uitdagende tijd.

Meer weten over de oproep van The North Face om mee te doen aan ‘Reset Normal’ en de nieuwe Explore Fund Council? Ga naar www.thenorthface.com.

OVER THE NORTH FACE®

The North Face®, een merk van VF Corporation, werd in 1966 opgericht met als doel het ondersteunen van avontuurlijke buitensporters in alle weersomstandigheden. Vandaag de dag zijn we toonaangevend op het gebied van buitensport. We leveren producten die door sporters getest zijn en die hun nut bewezen hebben tijdens expedities. Producten om de grenzen van het menselijk potentieel mee te verkennen en uit te dagen. Door middel van duurzaamheidsprogramma's beschermen we onze speelomgeving en beperken we onze impact op de planeet. Producten van The North Face® zijn wereldwijd verkrijgbaar bij goede, gespecialiseerde (buiten)sportwinkels. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Californië, op een duurzaam gebouwde campus (LEED Platinum-gecertificeerd). Kijk voor meer informatie op http://www.thenorthface.eu.