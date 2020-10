Vierde HYPElab gaat van start in Voorburg

HYPElab brengt nieuwe innovaties en technologie naar De Julianabaan in Leidschendam-Voorburg. Dit najaar kunnen bezoekers van het winkelcentrum kennis maken met verschillende retail innovaties bij 4 geselecteerde winkels en daarnaast is ruim de helft van de winkels in het winkelcentrum zichtbaar in de nieuwe Julianabaan app waarmee bezoekers kunnen communiceren en sparen met het doel om het winkelen in De Julianabaan aantrekkelijker te maken. Dit is belangrijk omdat de retail een enorme transformatie doorgaat, mede versterkt door de coronacrisis.

Aan de slag met winkeltechnologie

Van 5 oktober tot 17 december a.s. gaan studenten van TMO Fashion Business School, de Haagse Hogeschool en MBO Rijnland aan de slag in winkelcentrum De Julianabaan met de technologieën van morgen. Van 5 oktober t/m 6 november adviseren TMO studenten de 4 geselecteerde winkeliers Zoë & Max, Verbakel mode, GSM Walhalla XXL en Rotishop Faya Plaza door het doen van experimenten met verschillende technologieën op hun winkelvloer. Juist een aantal weken zelf aan de slag gaan en de technologieën samen met klanten ervaren, is enorm belangrijk om te leren. Daarnaast zijn studenten van MBO Rijnland en De Haagse Hogeschool tot Kerst in het winkelcentrum aanwezig om alle winkeliers met De Julianabaan app te helpen en hen te activeren. Het lab is een leeromgeving in de praktijk waar studenten en winkeliers met hun medewerkers van elkaar kunnen leren om toekomstbestendiger te worden. Hiervoor wordt ook een helpdesk ingezet, een ‘tech support desk’ als oriëntatie- en supportplek voor retailers om kennis te maken met verschillende technologieën.

De Julianabaan app

Het lab is een samenwerking tussen gemeente Leidschendam-Voorburg, winkeliersvereniging De Julianabaan, TMO Fashion Business School, De Haagse Hogeschool, MBO Rijnland, de provincie Zuid-Holland en PPS Retail. Na eerdere HYPElabs in Delft, Rijswijk en Nootdorp heeft ook de gemeente Leidschendam-Voorburg groen licht gegeven voor zowel een HYPElab als de financiering voor een pilot met ‘De Julianabaan app’ voor alle winkeliers en klanten in het winkelcentrum. Hier kunnen bezoekers in contact komen met de winkeliers, nieuws en updates krijgen over het winkelcentrum. Daarnaast kunnen ze zowel sparen bij hun favoriete winkels als voor een gemeenschappelijk doel. De Julianabaan app is in de App- en Google Playstore te downloaden vanaf de 2e week oktober.