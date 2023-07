AMFI Amsterdam Fashion Institute leidt de changemakers op

AMFI wil onder leiding van José Teunissen een voortrekkersrol in de modewereld blijven spelen. “Wat mij betreft draagt iedere student die wij opleiden met de kennis en kunde die hij of zij hier heeft opgedaan, bij aan de omwenteling die noodzakelijk is binnen de mode. AMFI staat bekend om haar nauwe relaties met de praktijk en onze studenten kunnen op alle vlakken een bijdrage leveren.” Een greep uit het inspirerende en innovatieve werk van de huidige generatie modestudenten; de changemakers van morgen.

Credits: José Teunissen (Director Amsterdam Fashion Institute), eigendom van AMFI Amsterdam Fashion Institute

Digitaal ontwerpen bij 3D Hypercraft

“Iedereen die in de mode werkt, weet dat de mode fundamenteel moet veranderen. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe technologische mogelijkheden. Digitalisering kan helpen bij het verduurzamen van de industrie én het geeft de ruimte aan nieuwe mogelijkheden, denk aan digitale mode en unieke immersive ervaringen. AMFI is op dit vlak een voorloper. We bieden bijvoorbeeld de unieke minor 3D Hypercraft aan, waarbij studenten digitaal leren ontwerpen met diverse softwareprogramma’s,” aldus Teunissen.

Michel Quach en Dave Vrooland hebben de minor net afgerond. Quach: “Ik vind het belangrijk dat ik als ontwerper veelzijdig ben; dat ik zowel fysiek als digitaal kan werken. Hypercraft is baanbrekend en nieuw. Ik heb me onder begeleiding van de docenten verdiept in hele complexe 3Dprogramma’s en kan me daardoor echt onderscheiden.” Ook Vrooland is enthousiast over wat hij heeft geleerd. “Ik was al bekend met CLO 3D, maar binnen Hypercraft heb ik me verder verdiept in het programma en eindeloos veel geoefend met bijvoorbeeld Blender. Dit kan ik straks ook weer tijdens mijn stage gebruiken. Nu worden patronen voornamelijk 2D gemaakt, maar door de ontwikkeling in 3D kan kleding in een driedimensionale vorm gecreëerd worden, zonder platte patronen. Zo zijn er steeds minder stappen nodig om tot een product te komen.”

Het visualiseren van twee verschillende culturen

Digitalisering is een van de onderwerpen waarmee het modeinstituut zich profileert. Andere onderwerpen zijn diversiteit en duurzaamheid. Veel studenten verwerken hun eigen identiteit in hun ontwerpen. Zo haalde derdejaars Design student Venus Bobena tijdens haar specialisatie Design inspiratie uit haar Congolese én haar Duitse roots. Bobena: “Ik wilde zowel mijn eigen Duitse opvoeding laten zien, die heel open was, als de meer gesloten Congolese community waarin mijn ouders zijn opgegroeid. AMFI helpt me om uitdrukking te geven aan mijn culturele achtergrond. Het korset dat ik heb gemaakt, symboliseert de geslotenheid van de Congolese gemeenschap; je mag daar bijvoorbeeld niet uitgaan. Maar ik laat in deze collectie ook veel huid zien om aan te geven dat ik tijdens mijn opvoeding in Duitsland juist veel vrijheid heb gekregen. Ik heb die twee identiteiten gevisualiseerd in een print van verschillende hoeden.”

Teunissen: “Inclusiviteit is een belangrijk thema binnen AMFI. Het gaat niet alleen over het maken van kleding voor mensen met een verschillend postuur of een andere achtergrond, maar ook over het insluiten van meerdere culturen. In mode waren tot voor kort westerse trends altijd dominant, nu verschuift dat naar een authentiek en transparant verhaal. Het is mooi om te zien dat onze studenten vanuit hun eigen cultuur iets persoonlijks inbrengen.”

Als voetbaltalent onzichtbaar blijft

Als het aan Teunissen ligt, zetten AMFI studenten zich in voor verandering. Niet alleen in ontwerp, maar ook op het gebied van Business en Development en Branding. Branding studenten kunnen bijvoorbeeld zorgen dat we met andere ogen naar bestaande merken kijken. Een goed voorbeeld is het project van Noa Meihuizen, die in 2023 is afgestudeerd. Zij studeerde af met ‘The Field’, een campagnestartegie voor Nike in samenwerking met Lack of Guidance. Met haar platform mikt ze op jongens die alles op alles hebben gezet om profvoetballer te worden, maar het uiteindelijk net niet hebben gemaakt.

Credits: The Field Platform, eigendom van AMFI Amsterdam Fashion Institute

“Ook al ben je een talent, als je het niet hebt gered blijf je onzichtbaar. Veel van deze jongens hebben hun hele leven toegewerkt naar een doel. Als ze vervolgens worden afgewezen is het niet ongewoon dat ze last krijgen van mentale problemen. Toch is er weinig support voor deze grote groep. Met mijn platform geef ik deze jongens een gezicht; Nike en Lack of Guidance kunnen hiermee laten zien hoe sport en mode een katalysator voor verandering kunnen zijn. Tijdens het werken aan dit project heb ik een transformatie doorgemaakt, het is het meest waardevolle wat ik tijdens mijn studie heb gedaan en ik heb er veel van geleerd. Ik heb een campagnevideo gemaakt en een platform met een eigen grafische identiteit gelanceerd,” zegt Meihuizen.

Verborgen symboliek in een visserstrui

“Een ander belangrijk onderwerp binnen AMFI is duurzaamheid”, aldus Teunissen. “In 2006 startte AMFI al met het jaarlijkse Beyond Green symposium; daarmee was het instituut een voorloper in de duurzaamheidsdiscussie. Nu proberen we met innovatieve technieken leidend te blijven op dit vlak.” Een goed voorbeeld is het project Keeping it Local, waarbij een 3D-breimachine wordt ingezet om unieke visserstruien te produceren. Het bijzondere van visserstruien is dat aan de motieven af te lezen is uit welk dorp de vissers afkomstig zijn.

Het lectoraat Fashion Research & Technology heeft samen met studentencollectief Dirty Laundry en studievereniging The New Mode Collective een nieuwe visserstrui ontworpen die wordt gemaakt met de eigen 3D-breimachine en die wordt verkocht in de University Store aan de Wibautstraat. “De trui die wij samen met de betrokken docenten en onderzoekers hebben gemaakt, verbeeldt de hechte community waar we met The New Mode Collective aan werken. AMFI-studenten zullen de cryptische symbolen in het patroon direct herkennen, het zijn subtiele verwijzingen naar het iconische gebouw. De ruitjes van de trap op de arm, het ronde raam op de rug. Het is een beetje een ‘when you know you know’ trui,” legt Oyunaa Kerssens uit, een van de studenten die namens de studievereniging betrokken was bij dit project.

