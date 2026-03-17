Top 100 meest populaire Belgische modemerken op Instagram

De Belgische versie van de FashionUnited Top 100 Instagram-index onthult de digitale impact van de Belgische mode. Belgische merken die bij multibrand retailers schitteren, domineren ook online. De index laat zien dat Belgische labels, van denim tot high-end streetwear, op sociale media ver boven hun gewicht boksen en een miljoenenpubliek inspireren.

The Full Ranking

RankBrandFollowersRelative
1Essentiel Antwerp431K████████████████████
2Kipling319K███████████████░░░░░
3Bellerose255K████████████░░░░░░░░
4Komono245K███████████░░░░░░░░░
5ICE WATCH211K██████████░░░░░░░░░░
6Scabal108K█████░░░░░░░░░░░░░░░
7Christian Wijnants106K█████░░░░░░░░░░░░░░░
8Marie Jo106K█████░░░░░░░░░░░░░░░
9LolaLiza 103K█████░░░░░░░░░░░░░░░
10MOROBÉ 99K█████░░░░░░░░░░░░░░░
11Natan99K█████░░░░░░░░░░░░░░░
12Les Soeurs96K████░░░░░░░░░░░░░░░░
13Freedom Moses90K████░░░░░░░░░░░░░░░░
14LEWIS & MELLY 87K████░░░░░░░░░░░░░░░░
15Les tricots61K███░░░░░░░░░░░░░░░░░
16Howlin'55K███░░░░░░░░░░░░░░░░░
17CKS54K███░░░░░░░░░░░░░░░░░
18Sea Me Happy53K██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
19Black And Gold51K██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
20Stanley/Stella51K██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
21Eat Dust44K██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
22Caroline Biss44K██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
23Xandres37K██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
24STRØM36K██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
25Kaai35K██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
26Clio Goldbrenner33K██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
27Four Roses31K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
28Paprika30K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
29Âme Antwerp27.4K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
30Terre Bleue27K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
31Façon Jacmin26K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
32Mieke Dierckx25K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
33Sweet Lemon25K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
34Café Costume22K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
35Ao7621K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
36JULIA JUNE20K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
38ORPHELIA20K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
39LaLotti19K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
40Fashion Club 7018K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
41INDEE 18K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
42Kunoka18K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
43Cycleur de Luxe16K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
44Devernois14K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
45Rarámuri14K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
46Garzini13K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
47Gigue13K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
48Due Amanti12K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
49Laurence Delvallez12K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
50Studio Nok Nok12K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
51Castart11K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
52JEFF11K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
53Mayerline11K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
54Solito Scarfs11K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
55Just in Case10K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
56LN|KNITS10K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
57Hedgren9.9K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
58La Boucle9.9K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
59Our Sister 9.8K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
60Komrads9K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
61Nathan-Baume8.5K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
62Wasted Atelier8.4K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
63Samuel Hubbard8.1K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
64KAZARTT7.6K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
65HNST7.4K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
66Yess7.2K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
67Colette Schilde6.7K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
68Allan K6.4K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
69Fiamme5.8K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
70PLUTO5.7K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
71J&JOY5.4K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
72Tim Van Steenbergen4.6K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
73Fox Factor4.5K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
74Law of the Sea4.5K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
75Dame Blanche4.1K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
76HANN Jewelry3.9K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
77Atelier Noterman3.7K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
79SENSZIO3.6K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
80DUA Bags3.4K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
81Foempies3.3K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
82Hunterson3.1K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
83Furore2.5K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
84Emoi2.3K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
85GLORIA!GLORIA!2.3K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
86Green ICE2.2K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
87Abelone Wilhelmsen2.1K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
88Berghen1.9K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
89Noah & Sisi1.7K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
90Zilton1.5K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
92Amour&Luxe1.2K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
93TREBIUS VALENS1K█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
94Haze&Finn850█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
95Ormoda620█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
96Fou de Lou605█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
97FONEM533█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
98Erve Shop303█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
99Bjäste292█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
100PROMISS195█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
101Fred & Ginger33█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
102Atelier Minimalist10█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Methode

Deze ranglijst bevat 100 modemerken die in België geregistreerd staan in de FashionUnited Brand Directory. De aantallen volgers zijn in maart 2026 verzameld via de Instagram-profielpagina's. Merken zijn gerangschikt op basis van het totaal aantal volgers. Dochterondernemingen die hetzelfde Instagram-account delen met hun moederbedrijf, zijn ontdubbeld.

Over de FashionUnited Brand Directory

De FashionUnited Brand Directory is de meest uitgebreide database van modemerken wereldwijd, met meer dan 4.000 merken uit ruim 50 landen. Elk merkprofiel bevat bedrijfsinformatie, aanwezigheid op sociale media en de brancheclassificatie.

