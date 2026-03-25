Top 400 meest populaire Deense modemerken op Instagram
De Deense versie van de ‘FashionUnited Top 400 Instagram Index’ belicht het digitale bereik van de Deense mode-industrie. Deense kledingmerken die goed presteren bij multibrand-retailers, domineren ook online.
De index toont aan dat Deense B2B-labels, van denim tot high-end streetwear, een indrukwekkende impact hebben op sociale media en een miljoenenpubliek inspireren. De prestaties zijn steeds vaker het resultaat van een balans tussen een breed bereik en sterk gesegmenteerde creator-strategieën.
The Full Ranking
|Rank
|Brand
|Followers
|Relative
|1
|Pandora
|11.6M
████████████████████
|2
|Ganni
|1.6M
███░░░░░░░░░░░░░░░░░
|3
|Rains
|709K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|4
|Cecilie Bahnsen
|695K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|5
|Vero Moda
|690K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|6
|Ecco
|650K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|7
|Jack & Jones
|511K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|8
|Monies
|469K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|9
|Rotate
|414K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|10
|ONLY
|402K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|11
|Copenhagen Studios
|401K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|12
|Organic Basics
|395K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|13
|Stine Goya
|392K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|14
|By Malene Birger
|385K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|15
|Samsoe Samsoe
|370K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|16
|Baum und Pferdgarten
|311K
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|17
|Sissel Edelbo
|257K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|18
|Saks Potts
|230K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|19
|Selected
|207K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|20
|Hummel Fashion
|199K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|21
|Skall Studio
|198K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|22
|Anonymous Copenhagen
|195K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|23
|Wood Wood
|189K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|24
|Munthe
|186K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|25
|Han Kjøbenhavn
|183K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|26
|Gestuz
|181K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|27
|DESIGN LETTERS
|180K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|28
|Norse Projects
|180K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|29
|VILA
|177K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|30
|SECOND FEMALE
|161K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|31
|Mads Norgaard
|157K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|32
|Pilgrim
|156K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|33
|moss copenhagen
|155K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|34
|Maria Black
|149K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|35
|Les Deux
|146K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|36
|Molo
|136K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|37
|Name It
|130K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|38
|Jane Kønig
|130K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|39
|Lolly's Laundry
|123K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|40
|PEDAL MAFIA
|119K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|41
|Custommade
|117K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|42
|Hvisk
|115K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|43
|Aiayu
|114K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|44
|PIECES
|114K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|45
|NN07
|114K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|46
|Arkk
|113K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|47
|Henrik Vibskov
|112K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|48
|Neo Noir
|110K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|49
|Lil Atelier
|107K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|50
|Stella Nova
|107K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|51
|YAS
|107K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|52
|Envii
|103K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|53
|Designers Remix
|100K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|54
|Núnoo
|98.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|55
|Wheat
|97.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|56
|(di)vision
|97.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|57
|Enamel
|96.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|58
|Optimistic Runners
|96.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|59
|Hosbjerg
|96K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|60
|Pernille Corydon
|94.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|61
|Noella
|93.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|62
|Rabens Saloner
|91.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|63
|BeckSönderGaard
|87.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|64
|Bisgaard
|87.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|65
|Sofie Schnoor
|86K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|66
|NÜMPH
|85.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|67
|Inwear
|78.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|68
|Zizzi
|78.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|69
|Nordgreen
|77.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|70
|MKDT Studio
|77.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|71
|Birgitte Herskind
|76.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|72
|basic apparel
|75.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|73
|Copenhagen Shoes
|73.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|74
|Underprotection
|73.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|75
|Day Birger et Mikkelsen
|73K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|76
|MbyM
|71.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|77
|Crās
|70K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|78
|Messy Weekend
|69.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|79
|Rollingsoft
|68.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|80
|O’TAY
|68.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|81
|Billi Bi
|66.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|82
|OBJECT
|64.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|83
|OpéraSPORT
|64.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|84
|Soulland
|63.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|85
|Lovechild 1979
|63K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|86
|Dea Kudibal
|62.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|87
|Skandinavisk
|62.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|88
|Pico
|62.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|89
|Part Two
|61.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|90
|My Essential Wardrobe
|61.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|91
|DAY et
|60K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|92
|Minimum
|59.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|93
|Knowledge Cotton Apparel
|58.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|94
|MINI A TURE
|58.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|95
|Modström
|57.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|96
|Won Hundred
|57.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|97
|LMTD
|57.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|98
|Ilse Jacobsen
|55.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|99
|Comfy Copenhagen
|53.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|100
|Forét
|53.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|101
|SAND COPENHAGEN
|51.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|102
|Hunkøn
|50.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|103
|Angulus
|50K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|104
|Kaffe
|50K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|105
|Lulu Copenhagen
|50K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|106
|Markberg
|50K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|107
|A. Roege Hove
|48K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|108
|Mama.licious
|47K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|109
|NOISY MAY
|47K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|110
|Bruuns Bazaar
|46K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|111
|NÜ Denmark
|46K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|112
|Saint Tropez
|46K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|113
|Soft Gallery
|46K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|114
|WAUW CAPOW by Bangbang Copenhagen
|45K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|115
|A.Kjærbede
|44.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|116
|LEMUR
|44K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|117
|JDY
|43K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|118
|Woden
|43K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|119
|7 DAYS Active
|42.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|120
|Karmamia Copenhagen
|42.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|121
|Angulus Kids
|42.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|122
|Coster Copenhagen
|42K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|123
|Soyaconcept
|42K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|124
|Andersen
|41K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|125
|Levete Room
|41K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|126
|Nué Notes
|40K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|127
|Småfolk
|39K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|128
|MUSE COPENHAGEN
|38K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|129
|BLANCHE CPH
|37K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|130
|Hust & Claire
|36K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|131
|Bitte Kai Rand
|35K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|132
|Hofmann Copenhagen
|35K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|133
|Soaked In Luxury
|35K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|134
|LALABY
|34.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|135
|SUI AVA
|34.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|136
|Izabel Camille
|34K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|137
|Noa Noa
|34K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|138
|Heartmade
|33.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|139
|Free/Quent
|33K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|140
|Pavement Shoes
|33K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|141
|2nd Day
|32.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|142
|ONLY & SONS
|32K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|143
|RUE de FEMME
|32K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|144
|BON'A PARTE
|31K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|145
|FIVEUNITS
|31K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|146
|NORR
|30K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|147
|Studio Feder
|30K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|148
|HALO
|30K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|149
|LYKKELAND ateliér
|29.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|150
|Bianco
|29K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|151
|Black Colour
|29K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|152
|b.young
|28.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|153
|Lakor
|28.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|154
|Le Fix
|28K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|155
|Moves
|28K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|156
|SisterS Point
|28K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|157
|A-View
|27.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|158
|GAI+LISVA
|26.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|159
|Decadent Copenhagen
|26K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|160
|Love & Divine
|25.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|161
|Anne Vest
|25K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|162
|Bundgaard
|25K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|163
|Dansk Copenhagen
|25K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|164
|lola ramona
|25K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|165
|Matinique
|25K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|166
|Müsli
|25K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|167
|ENFANT
|24.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|168
|BALL
|24K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|169
|Masai
|23K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|170
|Woron
|23K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|171
|Proem Parades
|23K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|172
|Serendipity Organics
|22.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|173
|phenumb copenhagen
|22.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|174
|DEPECHE-DENMARK
|22K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|175
|GRO
|22K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|176
|PEOPLE’S REPUBLIC OF CASHMERE
|22K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|177
|Fine Chaos
|21.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|178
|Cream-Clothing
|21K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|179
|Six Ames
|21K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|180
|KAFFE CURVE
|20.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|181
|Aarre
|20.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|182
|LIBERTÉ Essentiel
|20.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|183
|anerkjendt
|20K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|184
|Garment Project
|20K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|185
|GUSTAV
|20K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|186
|Woodbird
|20K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|187
|Nuni Copenhagen
|19.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|188
|Blue de Gênes
|19K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|189
|CULTURE
|19K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|190
|Flatlist
|19K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|191
|Gabba
|19K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|192
|Re:designed
|19K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|193
|Rue De Tokyo
|19K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|194
|FLIINK
|18.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|195
|Devoted By Zizzi
|18K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|196
|Soft Rebels
|18K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|197
|ECO Shades
|18K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|198
|Rethinkit Studios
|18K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|199
|Bukela
|17.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|200
|H2O
|17K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|201
|HULTQUIST-COPENHAGEN
|17K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|202
|lindbergh
|17K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|203
|Martin Asbjørn
|17K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|204
|Elvang Denmark
|16K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|205
|IVY Copenhagen
|16K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|206
|Natures Collection
|16K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|207
|RVLT
|16K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|208
|Petit Piao
|15.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|209
|EnergySole
|15.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|210
|LA RŌUGE
|15.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|211
|Gardenia
|15K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|212
|HANSEN GARMENTS
|15K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|213
|Minus
|15K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|214
|Marta du Château
|14.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|215
|Seamless Basic
|14.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|216
|Indian Blue Jeans
|14.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|217
|Pom Pom
|13.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|218
|Fransa
|13K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|219
|Gossia
|13K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|220
|Daily7Kids
|12.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|221
|BF MODA FASHION
|12K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|222
|Blend
|12K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|223
|Danefae
|12K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|224
|Junk De Luxe
|12K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|225
|Kronstadt
|12K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|226
|PULZ
|12K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|227
|Rosemunde
|12K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|228
|Storm & Marie
|12K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|229
|Pulz Jeans
|12K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|230
|The New
|11.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|231
|Cabana Living
|11.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|232
|HAUTE L’AMITIÉ
|11.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|233
|ROSA'S LOVE
|11.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|234
|CCDK Copenhagen
|11K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|235
|Cofur Denmark
|11K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|236
|esmé studios
|11K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|237
|Kintobe
|11K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|238
|Vibe Harsløf
|11K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|239
|Stamm
|11K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|240
|Continue Cph
|10.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|241
|Aqua Dulce
|10.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|242
|HOLMM.
|10.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|243
|Henriette Steffensen
|10K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|244
|Legends
|9.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|245
|R.A Denim Studio
|9.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|246
|ROUGE EDIT
|9.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|247
|Clean Cut Copenhagen
|9.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|248
|CROWD
|9.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|249
|Fixoni
|9.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|250
|Mikk-Line
|9.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|251
|Newline
|9.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|252
|Klitmøller Collective
|8.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|253
|Pieszak
|8.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|254
|Hanevild
|8.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|255
|Smallstuff
|8.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|256
|Dear Denier
|8.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|257
|Utzon
|8.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|258
|Democratique Socks
|8.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|259
|AMUST
|8.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|260
|MOS MOSH Gallery
|8.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|261
|AY Studios
|8.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|262
|Charlotte Sparre
|8.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|263
|Sitre
|8.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|264
|Redefined Rebel
|8.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|265
|Tim & Simonsen
|8.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|266
|Wasabiconcept
|8.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|267
|CeLaVi
|7.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|268
|Pure By Nat
|7.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|269
|Desires
|7.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|270
|Gomaye
|7.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|271
|Ca'Shott
|7.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|272
|Philosophy Blues Original
|7.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|273
|Unmade
|7.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|274
|BETA STUDIOS
|7.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|275
|By Basics
|7.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|276
|RENÈ
|7.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|277
|Tonsure
|7.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|278
|Studio Z
|7.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|279
|Still Nordic
|7.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|280
|B.Copenhagen
|7.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|281
|I´cona
|7.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|282
|Minymo
|7.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|283
|Solid
|7.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|284
|Aure
|7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|285
|LauRie
|7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|286
|ALPHA
|6.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|287
|Anyday
|6.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|288
|Tif Tiffy Denmark
|6.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|289
|INDICODE JEANS
|6.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|290
|Fat Moose
|5.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|291
|The Original Playboy
|5.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|292
|Just Junkies
|5.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|293
|Peppercorn
|5.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|294
|Grunt
|5.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|295
|WITHBLACK
|5.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|296
|And Less
|5.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|297
|Have A Look
|5.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|298
|casual friday
|5.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|299
|Copenhagen Legacy
|5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|300
|Sparkz Copenhagen
|4.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|301
|ID Fine
|4.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|302
|Moliin
|4.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|303
|Shoedesign Copenhagen
|4.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|304
|Organsk®
|4.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|305
|Works and Days
|4.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|306
|Vernon
|4.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|307
|Adia
|4.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|308
|Junge
|4.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|309
|Atelier Rêve
|4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|310
|Selfhood
|4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|311
|Melton
|3.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|312
|ESENCIA
|3.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|313
|Erfurt luxury
|3.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|314
|Robell
|3.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|315
|Color Kids
|3.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|316
|SUNWILL
|3.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|317
|Zhenzi
|3.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|318
|By Garment Makers
|3.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|319
|SUIT
|3.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|320
|Soulmate
|3.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|321
|Claire Woman
|3.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|322
|MAHLA
|3.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|323
|WEARECPH
|3.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|324
|Gorridsen
|3.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|325
|ECHTE
|3.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|326
|Frandsen
|3.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|327
|Sibin/Linnebjerg
|3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|328
|ANOTHER # TREND
|3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|329
|HEYANNO
|3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|330
|NOTYZ
|2.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|331
|Sorbet
|2.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|332
|LUXZUZ // ONE TWO
|2.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|333
|ZE-ZE
|2.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|334
|Brandtex
|2.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|335
|Rich & Hanc
|2.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|336
|Sea Ranch
|2.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|337
|MLGA
|2.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|338
|AMOV
|2.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|339
|Cero & Etage
|2.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|340
|Mos Mosh
|2.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|341
|AVENY
|2.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|342
|MiniPop
|2.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|343
|BTFCPH
|2.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|344
|Skovhuus
|2.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|345
|DM&T
|2.2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|346
|D-XEL
|2.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|347
|Johnny Bulls
|2.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|348
|QNUZ
|2.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|349
|Mansted
|2K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|350
|Ciso
|1.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|351
|Three M
|1.9K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|352
|NO. 1 BY OX
|1.8K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|353
|GOZZIP
|1.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|354
|Molebo
|1.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|355
|Noen
|1.7K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|356
|BOSSWIK
|1.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|357
|Charm of London
|1.6K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|358
|Love Copenhagen
|1.5K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|359
|MAPP
|1.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|360
|Muse Wear
|1.4K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|361
|Fuza Wool Of Denmark
|1.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|362
|TRINE KRYGER SIMONSEN
|1.3K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|363
|Huttelihut
|1.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|364
|Sanita Clogs
|1.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|365
|Bosweel Shirts est. 1937
|1.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|366
|Kopenhaken
|1.1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|367
|MARC LAUGE
|1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|368
|Molly Jo
|1K
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|369
|Jensen
|985
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|370
|Born and Raised 1968
|976
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|371
|New Feet
|922
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|372
|Ahler Shoes
|909
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|373
|SUNDAY
|874
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|374
|Signature
|809
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|375
|MY SOUL
|808
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|376
|DEYS
|774
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|377
|STUDIO
|771
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|378
|North 56°4
|741
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|379
|Coxx
|733
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|380
|gnious
|685
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|381
|Pre End
|670
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|382
|Carriwell
|639
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|383
|E Avantgarde
|616
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|384
|REGN
|549
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|385
|Angel Circle
|516
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|386
|SANDGAARD
|490
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|387
|Rugged Gear
|468
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|388
|Plenum Studio
|239
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|389
|Sneaky Fox
|223
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|390
|2GO
|216
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|391
|Bison
|176
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|392
|FQ1924
|174
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|393
|MP Woman
|162
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|394
|Made Public
|155
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|395
|FESTIVAL Strømper
|153
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|396
|Beagles
|115
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|397
|Out of Office
|102
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|398
|mp Denmark
|53
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|399
|sistie
|49
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
|400
|Just Female
|8
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Methodologie
Deze ranglijst omvat meer dan 300 kledingmerken die in Denemarken zijn geregistreerd in de FashionUnited Brand Directory. Het aantal volgers is in maart 2026 verzameld van de Instagram-profielpagina's. De merken zijn gerangschikt op basis van het totale aantal volgers. Dochterondernemingen die hetzelfde Instagram-account delen als hun moederbedrijf zijn ontdubbeld.
Over de FashionUnited Brand Directory
De FashionUnited Brand Directory is de meest uitgebreide database van modemerken wereldwijd, met meer dan 4.000 merken in meer dan 50 landen. Elk merkprofiel bevat bedrijfsinformatie, aanwezigheid op sociale media en een branche-indeling.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
