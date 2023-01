5 damesmodetrends voor FW23 gespot bij Britse beurs Just Around The Corner

Manchester - De Britse beurs Just Around The Corner is op 19 en 20 januari weer neergestreken in Manchester. Verschillende merken tonen hun herfst/wintercollecties voor 2023. De kledingcollecties weerspiegelden het ijzige weer van Manchester, waar het evenement werd gehouden in het Central Convention Centre van de stad, een nieuwe, grotere locatie voor deze editie. FashionUnited selecteert enkele bepalende trends uit de damesafdeling die het komende seizoen hun stempel zullen drukken op het modebeeld.

Flitsende zebraprint

Zebraprint bij Just Around the Corner. (Vanaf links) Collecties van Juicy Couture, Fransa en Louche. Afbeelding door FashionUnited.

Hoewel de collecties aanvankelijk voor de koudere maanden werden gemaakt, weerhield dat de merken er niet van om tropische prints en felle kleuren in hun collectie op te nemen en zo een vrolijke kijk op winterkleding te bieden. Een bijzonder opvallende variant van deze trend was het gebruik van kleurrijke zebraprints, waarbij merken een kleurrijke draai gaven aan het standaard dierenpatroon. Hierbij werd gebruik gemaakt van neon- of felle tinten die in de print werden verwerkt, waardoor dit monochrome ontwerp een moderne uitstraling kreeg.

Glitter en pailletten

Fonkelingen en lovertjes bij Just Around the Corner. (Vanaf links) Collecties van Traffic People, Grace & Mila en Frnch. Afbeelding door FashionUnited.

Het herfst/winterseizoen is typisch de ideale tijd voor feestkleding. De feestdagen bieden shoppers de perfecte gelegenheid om zich op te doffen en helemaal los te gaan. Dit gevoel werd weerspiegeld in een groot aantal collecties op de beurs, waar merken kozen voor ofwel zware versieringen ofwel subtiele schitteringen voor delen van hun aanbod. De kleurenpaletten varieerden van pastelroze en -blauw tot aardetinten, zoals bosgroen of roestbruin.

Gewatteerde vulling

Gewatteerde jassen bij Just Around the Corner, Manchester AW23. (Vanaf links) Collecties van Juicy Couture, Kaffe en Compañia Fantastica. Afbeelding door FashionUnited.

Terwijl gewatteerde jassen tijdens de winterperiode zelden uit de toon vallen, was de techniek voor het komende seizoen in bijna alle collecties nadrukkelijk aanwezig. Merken boden verschillende methoden voor hun jaslijnen, sommige met grotere quilting, terwijl anderen meer ingewikkelde ruitvormen presenteerden. Daarnaast was de stijl ook te zien in truien en vesten, waardoor een alternatieve kijk op quilting ontstond. Andere iteraties waren het gebruik van fluwelen materialen en imitatiebont.

Limoengroen

Limoengroen bij Just Around the Corner. (Vanaf links) Collecties van Fransa, Lily & Me en B. Young. Afbeelding door FashionUnited.

Limoengroen was een tint die overal op de catwalks en in de collecties van de ontwerpers voor FW23 te zien was. De aanwezigheid ervan in de collecties van JATC bevestigt dat het een van de 'it'-kleuren van het seizoen is. De kleur zelf combineert gele en groene tinten tot een levendige citrustint. Het gebruik ervan was te zien in alles van feestjurken tot grof gebreide kleding en lange jassen, waardoor het relevant is voor elk type kledingstuk.

Colourblocking in breisels

Colourblocking in breisels bij Just Around the Corner. (Vanaf links) Collecties van Nümph, Black Colour en Sugerhill Brighton. Afbeelding door FashionUnited.

Een bepalende stijl voor breigoed dit seizoen was het gebruik van afgeblokte kleuren, meestal met heldere tinten die contrasteerden met een of meer andere tegengestelde tinten. Hoewel patronen als dambord en argyle redelijk populair waren, waren het de gestreepte blokkleuren die de collecties echt in hun greep hielden, die werden samengesteld met heldere primaire kleuren of een mix van pastels en felle tinten. De stijl verschilde ook tussen grove truien en vesten met knopen, waardoor het bereik van de trend nog groter werd.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.