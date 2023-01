5 mannenmodetrends bij Britse modebeurs Just Around the Corner

Manchester - Voor het seizoen FW23 keerde Just Around the Corner (JATC) terug naar Manchester om het inkoopseizoen dichter bij de retailers in het noorden te brengen. De mannenafdeling van de beurs, hoewel relatief klein in vergelijking met de vrouwenafdeling, bracht een goede mix van kledingcategorieën, van sportkleding tot formele kleding. FashionUnited heeft enkele van de definitieve trends die in de collecties naar voren kwamen uitgelicht, wat bewijst dat sommige items categorieën kunnen trotseren.

Flanellen overhemden

Flanellen overhemden bij Just Around the Corner. (Vanaf links) Collecties van Madison Barclay, Remus Uomo en Swanndri. Afbeeldingen door FashionUnited

Flanellen zijn een onmisbaar item voor herfst/wintercollecties, en dat geldt zeker voor de collecties die tijdens JATC werden getoond. Van sportswear merken tot formele herenkleding labels, flannelen overhemden waren in bijna elke collectie aanwezig. Terwijl de meeste zich hielden aan de typische ruitpatronen, kozen sommige voor full colour varianten, met een kleine variatie op het shirtontwerp. Populaire tinten die gespot werden waren camogroen, bruin en lichtblauw, vaak gecombineerd met neutrale tinten die de lijnen draagbaar maakten. Er waren ook variaties in materiaaldikte voor elk merk: sommige kozen voor dikkere stoffen, terwijl andere dunnere materialen aanboden die seizoensgebonden opties boden.

Gilet gekte

Gilets bij Just Around the Corner. (Vanaf links) Collecties van Remus Uomo, Religion en Niice. Afbeeldingen door FashionUnited

Voor veel van de sportkleding- en casual merken waren gilets, ook bekend als vesten, een kenmerkend stuk, en ze werden meestal getoond in stands over hoodies en t-shirts om een outfit meer diepte te geven. Sommige exposanten boden gewatteerde gilets aan, terwijl anderen zich lieten inspireren door militaire kleding en werkkleding, wat resulteerde in ontwerpen met meerdere zakken of netten. Het gilet heeft zijn plaats in de mode van dit seizoen al veroverd door op te duiken in designercollecties, en met zijn prominente plaats op JATC lijkt het erop dat het ook het komende jaar de aandacht van de consument zal blijven trekken.

Retro sportkleding

Retro sportkleding bij Just Around the Corner. (Vanaf links) Collecties van Sergio Tacchini, Madison Barclay en Fila. Afbeeldingen door FashionUnited

Sportkleding werd bij JATC voor het komende seizoen verfijnd door merken die zich voor hun collecties lieten inspireren door decennia uit het verleden. Tijdens het evenement zagen we de terugkeer van retro trainer jacks, bombers in college-stijl en grafische sweaters die doen denken aan sportkleding uit de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw. Dit gold met name voor Sergio Tacchini, dat bijna een hele reeks retro-achtige ontwerpen presenteerde, waaronder looks die gekoppeld waren aan archiefstukken van het merk. Dit bleek ook uit het gebruik van het historische '66-logo, dat op verschillende jassen was geborduurd.

Bedrukte fleece

Bedrukte fleece jassen bij Just Around the Corner. (Vanaf links) Collecties van Religion, Fila en Niice. Afbeeldingen door FashionUnited

Een ander kledingstuk dat zijn weg vond naar veel sportcollecties was de bedrukte fleece, een look die ook geïnspireerd was op sportkleding uit het verleden. De prints die voor verschillende fleece-stijlen werden gebruikt, bestonden uit monogrammen, abstracte geometrische patronen en camouflage vormen, waarvoor vaak kaki kleuren werden gebruikt en die in contrast stonden met andere die gedurfdere tinten gebruikten voor hun eigen ontwerpen. Sommige varianten waren met name aan de dunnere kant, zodat het mogelijk was om in de koudere maanden laagjes te dragen.

Heritage poloshirts

Poloshirts bij Just Around the Corner. (Vanaf links) Collecties van Lambretta, Fila en Swanndri. Afbeeldingen door FashionUnited

In navolging van de verschuiving naar sportkleding uit het archief, namen veel merken het poloshirt onder handen, zij het opnieuw geïnspireerd op het verleden, maar in een gemoderniseerde vorm. Een handvol merken, waaronder Lambretta, toonde gebreide versies van het ontwerp, waardoor het een passend stuk werd voor het nieuwe seizoen. Ondertussen hielden merken als Fila vast aan een meer traditionele aanpak en gebruikten ook archieffoto's en prints die hun sportieve erfgoed naar voren brachten.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.