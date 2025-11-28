66e editie van CIFF benadrukt samenwerking en creativiteit

De 66e editie van de Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) staat voor de deur. Daarmee komt ook het vijfde deel in de CIFF City-serie, ditmaal een herinterpretatie van de supermarkt. Het concept, genaamd ‘CIFF Super’, heeft als doel commercie om te zetten in cultuur. Het geeft een B2B-draai aan een vertrouwde, alledaagse omgeving.

Het creatieve team van CIFF zei over het concept: “Dit seizoen wordt de schoonheid van de streepjescode een culturele code. Een kassabon leest als een vers – een klein stukje alledaagse poëzie, gedrukt en van hand tot hand doorgegeven. De verpakking wordt de bouwsteen van creativiteit.”

CIFF 66 vindt plaats van 27 tot en met 29 januari 2026 in het vertrouwde Bella Center. De beurs omvat zowel bestaande als nieuwe samenwerkingen. De focus ligt op innovatie, het bieden van een platform voor Scandinavische merken en het promoten van creativiteit.

CIFF start nieuwe samenwerking met het Italiaanse 10 Corso Como

Een hoogtepunt van het evenement is de nieuwe samenwerking van CIFF met 10 Corso Como. Dit high-end winkelcomplex uit Milaan brengt zijn multibrand-ervaring voor het eerst naar Kopenhagen. De samenwerking is onderdeel van de Copenhagen Fashion Week (CPHFW), die gelijktijdig met de beurs plaatsvindt. Het partnerschap krijgt vorm in een ruimte van 600 vierkante meter bij de ingang van CIFF. Hier wordt een selectie van Scandinavische merken, gekozen door het team van 10 Corso Como, tentoongesteld naast de eigen collectie van de retailer en een café.

Het initiatief werd door CIFF omschreven als het begin van een ‘bredere culturele samenwerking’ die moet leiden tot een discipline-overschrijdend programma dat verder reikt dan CIFF 66. “10 Corso Como heeft altijd in het teken gestaan van de dialoog tussen mode, kunst en cultuur,” zei CIFF-directrice Sofie Dolva in een verklaring. “CIFF 66 openen met hun universum is zowel een statement als een viering van creatieve uitwisseling. Deze samenwerking slaat een brug tussen Milaan en Kopenhagen, tussen erfgoed en innovatie.”

De samenwerking draagt ook bij aan een verdere uitbreiding van de banden tussen CIFF en CPHFW. Voor het herfst/winter 2026-seizoen wordt de samenwerking opnieuw geïntensiveerd. Net als bij eerdere edities host CIFF de New Talent-showroom van de modeweek, ditmaal in een grotere ruimte als onderdeel van de hoofdbeurs. Merken die hier te zien zijn, zijn onder andere OpéraSport, CMMN SWDN en Herskind. Nieuwkomer Forza Collective presenteert ook een runway-show live vanaf CIFF.

Nieuwe TechCreate-ruimte brengt modemerken en tech-leveranciers samen

Een andere nieuwe samenwerking voor het komende seizoen is met Delogue, een Deens techbedrijf dat een platform voor productlevenscyclusbeheer aanbiedt. Samen met Delogue lanceert CIFF TechCreate. Dit is een op technologie gericht concept dat fysiek op de beurs debuteert als een nieuwe ruimte waar merken en technologieleveranciers samenkomen. De samenwerking wordt na januari voortgezet via de CIFF Media Series. Dit is een contentreeks over de verbanden tussen mode en technologie, beschikbaar via het storytelling-platform van de beurs, CIFF Media.

“Met TechCreate gaan we verder dan het tonen van collecties – we tonen innovatie,” zei Dolva. “Onze samenwerking met Delogue is de logische volgende stap in hoe CIFF de mode-industrie kan helpen groeien: door een platform te bieden waar creativiteit en technologie samenkomen, en waar zichtbaarheid wordt omgezet in kennis en actie.”