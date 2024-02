Aandacht voor de fysieke winkel, realistische winkelstraten en Brexit: Op bezoek bij Scoop International in Londen

"We zijn geen handelsbeurs", zei Karen Radley, directeur van Scoop International, over het tweejaarlijkse evenement in Londen tijdens de februari-editie. "Ik heb zelf als ontwerper beurzen bezocht. Dit is niet zoals een beurs waar ik ooit ben geweest. Daarom heb ik het gecreëerd,” vult ze aan. De ster van de show zijn de collecties, aldus Radley. De directeur ziet Scoop meer als een grote showroom.

Scoop valt op. Bij binnenkomst is Radley's unieke benadering al duidelijk; wanneer gasten Olympia London West binnenlopen, worden ze begroet door beelden van Alice in Wonderland's ‘Het Witte Konijn’, voordat ze het gebouw betreden op de melodie van 'We're Painting the Roses Red'. Als klap op de vuurpijl staat er een grote rode schoen tussen een heleboel kleurrijke bloemen, waarnaast een handvol excentriek geklede medewerkers je enthousiast verwelkomen - echt een unieke ervaring voor degenen onder ons die bekend zijn met het bijwonen van branche-evenementen.

Het theatrale is een weerspiegeling van Radley's seizoensthema 'A Return to Wonderment', een samensmelting van typisch Brits en humor. Het thema heeft geen betrekking op de huidige tijd waarin we ons bevinden en biedt daardoor een gevoel van escapisme voor zowel bezoekers als exposanten. Elk gangpad is van vloer tot plafond versierd: van de showroomvloer met art-decomeubels tot de gouden kroonluchter.

Scoop international, februari 2024 editie. Credits: Scoop International.

In tegenstelling tot de veel grotere collega's van Scoop is er een duidelijke curatie in het aanbod van 200 exposanten, een bewuste keuze van Radley. "Het woord 'mode' verandert. Ik moet me aanpassen aan wat de huidige markt wil en ik denk dat de show dat weerspiegelt. Iedereen wil graag eersteklas collecties doen, maar dat is niet waar de markt om draait. Bij Scoop probeer ik te hebben wat de winkeliers willen," aldus Radley.

Waarom fysieke retail nog steeds belangrijk is

Het kleinere formaat van Scoop was nieuw voor het Nederlandse merk Yaya, dat al aanwezig is in 31 landen. Yaya hecht meer belang aan klanttevredenheid dan aan operationele doelen en financiële missies. De eerste deelname aan Scoop markeert de algehele terugkeer van het merk op beurzen na een bewust vertrek tijdens de pandemie, toen het bedrijf ervoor koos zijn geld te besteden aan andere manieren van klantenservice - met name op het gebied van de fysieke retail.

Voor Yaya blijft, ondanks alle turbulentie, fysieke retail de belangrijkste sector, en de enige waar ze zich op richten bij Scoop. "We geloven echt in fysieke winkels omdat we niet alleen een product verkopen, maar ook een verhaal vertellen", zei Tamara Gitgel, internationaal verkoopmanager van het merk. "Als je deze beslissing neemt, moet je sterk zijn. Wij zien websites als oneerlijke concurrentie voor bestaande winkels. Dus als we met een klant beginnen, zeggen we altijd dat ze ons verhaal moeten verkopen." En hoewel Gitgel in eerste instantie sceptisch was over het bijwonen van Scoop, zei ze dat ze verrast was door de opkomst, waarbij ze opmerkte dat nieuwe klanten uit het middensegment van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waarin Yaya geworteld is, contact hadden gemaakt met het merk, naast bestaande klanten.

Dergelijke gevoelens over de retailmarkt worden weerspiegeld door Radley. Ze zei dat ze de hausse van online nu ziet afzakken. "We zien dat er weer fysieke winkels worden geopend. Mensen gaan weer naar warenhuizen, vooral in Londen. En we zien de opkomst van de onafhankelijke winkels."

Scoop International, februari 2024 editie. Credits: Scoop International.

Andere liefhebbers van de winkelstraten waren Blank en haar kleine zusje Conditions Apply. Eerstgenoemde was al eerder aanwezig op Pure London voordat ze de show verruilde voor Scoop, waarvan laatstgenoemde een vaste klant is. Blank stapte over door de verschuiving in de klantenkring van Pure die niet langer de eindconsument van het merk aansprak, wat leidde tot de officiële overstap naar Scoop, waar ze "met open armen werden ontvangen". Het merk heeft voor dit seizoen zelfs medewerkers van de beurs gekleed in een selectie van haar zijdezachte kimono's. Persoonlijk contact is van groot belang voor de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde, in India geproduceerde labels, waarbij 'brick-and-mortar' de populairste verkoopmethode is.

Hoewel er hier een duidelijke voorkeur is, is de onzekerheid ten opzichte van de winkelstraat niet onopgemerkt gebleven. Zoe Baldock, verkoopmanager voor de merken, zei: "Er wordt veel veiliger gekocht, of winkeliers nu teruggaan naar de dingen die ze kennen, of dat ze gewoon wat conservatiever zijn. We hebben gemerkt dat als mensen teruggaan naar de dingen waar ze van houden, ze die dingen nog steeds met vertrouwen kunnen kopen. Dat is geweldig voor ons omdat we weten dat er iets is dat voor hen werkt."

Brexit blijft veelbesproken onderwerp

Hoewel de verschuiving naar een positiever perspectief op de fysieke detailhandel natuurlijk wordt verwelkomd, was de toestand van de Britse economie nog steeds een onderliggende zorg voor veel van de exposerende merken. De beurs geeft een verfrissend gevoel van opluchting na de afgelopen jaren van twijfel over de toestand van de Britse winkelstraten en de daaropvolgende sluitingen. In dat kader zei een agent van Diega, een Parijs label aan de meer premium kant van het spectrum, dat Engeland, in tegenstelling tot andere internationale beurzen, moeite had gehad om zijn modeaanbod op niveau te brengen, voornamelijk vanwege de financiële zorgen die retailers in de regio ervaren.

Scoop International, februari 2024 editie. Credits: Scoop International.

"Ik vind het een mooi en belangrijk evenement. Het is precies wat Londen nodig had. Het is een goed inzicht in de mogelijkheid om collecties te bekijken en te zien wat andere mensen doen," zei ze over de beurs, voordat ze opmerkte dat er, net als in Baldock, ook een gevoel van terughoudendheid was bij kopers. "Als je bijvoorbeeld in een winkel in het noorden zit, ken je je klant en zijn beperkingen. Op dit moment draait alles om overleven. Deze beurs is geweldig voor kleinere winkels die het zich misschien niet kunnen veroorloven om dagenlang naar Londen te komen voor afspraken. Als er één woord was om het samen te vatten, dan zou het 'realisme' zijn. Als we een winkelstraat willen, moet iedereen realistisch zijn."

In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, merkte Diega's agent op dat de Franse overheid het veel beter doet in het ondersteunen van hun merken en hun activiteiten in het buitenland door middel van verschillende financieringen. Ze vervolgt: "De Franse overheid is geweldig omdat ze hun mode steunen en bijdragen aan het tentoonstellen op alle beurzen. De Franse mode federatie heeft veel Franse merken gesteund, zodat ze toegang hebben tot verschillende markten en erkenning te krijgen. Iedereen moet zijn eigen gat in de markt zien te vinden."

Het wordt ook duidelijk dat, naast de affiniteit met fysieke retail, een van de belangrijkste uitdagingen Brexit blijft, waarvan het proces nu zijn vierde jaar ingaat. Het is iets dat volgens de Diega-woordvoerster bepalend is geweest voor de gesprekken met merken en inkopers, waarvan er veel beginnen met de vraag: zijn er invoerrechten inbegrepen?

De belemmeringen die Brexit met zich meebrengt zijn zelfs voor merken die goed thuis zijn op de Britse markt, zoals Yaya, dat al 15 jaar actief is in de regio, erg groot. Desondanks zei Gitgel: "[Brexit] is echt ingewikkeld geweest om eerlijk te zijn. We kijken altijd naar de btw, met wie we het beste kunnen leveren. Maar we slaan ons er doorheen. We hebben een deel van de pijn van de btw die niet door de klanten werd betaald opgevangen, we proberen een manier te vinden waarop we de Britse klanten van dienst kunnen zijn."

Scoop International, februari 2024 editie. Credits: Scoop International.

Bezoekersaantallen vergelijkbaar met pre-covid

Een ander merk dat zijn bezorgdheid uitsprak over de huidige ontwikkelingen rond Brexit was het Deense label Americandreams, maar dit weerhield de mensen achter het merk er niet van om zijn aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk verder uit te bouwen. Hoewel het label al bekend is met Scoop, omdat het al eerder aanwezig was als onderdeel van een agentschap, was het de eerste keer dat het op individuele basis aanwezig was, een zet die het deed als onderdeel van zijn inspanningen om steviger voet aan de grond te krijgen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Als onderdeel van de uitbreiding naar overzeese markten, leggen de mensen achter het merk de nadruk op wie ze selecteren als partners, iets wat Scoop kon waarmaken.

CEO en oprichter van het label, Cecilie Villadsen, zei: "Bij Scoop zijn we heel druk bezig geweest. In het Verenigd Koninkrijk willen we onszelf op dezelfde manier opbouwen als in de VS, wat betekent dat we op zoek zijn naar solide winkels die net zo goed voor ons merk kunnen zorgen als wij. Er is een mix van fysieke en e-commerce retailers, veel leuke winkels die ook online erg goed zijn. Het zijn vooral mensen uit het Verenigd Koninkrijk. De vorige keer was het erg internationaal, maar deze keer is het veel meer lokaal."

De bezoekersaantallen kwamen binnen op het niveau van voor de pandemie, maar hoewel de toestroom van bezoekers altijd een welkom gezicht is, heeft Radley's nadruk op curatie ook betrekking op wie er komt. "We zagen de toename [in bezoekersaantallen] al in juli, maar dit seizoen is nu echt pre-covid, kan ik tot mijn vreugde zeggen. We zijn heel voorzichtig. We zouden het dubbele aantal bezoekers kunnen hebben, maar er wordt veel aan gesleuteld. We houden mensen tegen waarvan we denken dat ze niet geschikt zijn voor het Scoop-publiek en de ontwerpers hebben dat echt gewaardeerd." Zo waren er inkopers aanwezig van Liberty London, Fenwicks, Harvey Nichols en Stanwells, naast internationale warenhuizen als Galeries Lafayette, Le Printemps en Le Bon Marche.

Het evenement is in de eerste plaats nog steeds bedoeld voor Britse en Ierse winkeliers, maar het internationale bereik groeit. Deze laatste categorie bedraagt nu ongeveer 25 procent van het aantal bezoekers. Vooral exposanten en inkopers uit Noord- en Zuid-Amerika, regio's waarmee Radley hoopt sterkere banden aan te knopen, hebben hun belangstelling zien toenemen. Op de vraag wat we voor de volgende editie kunnen verwachten, zei Radley, die erom bekend staat details over Scoop geheim te houden tot dagen voor haar evenementen: "Er zijn er altijd maar twee van ons die het thema kennen. Ik wil dat de show groter wordt en ik heb veel ideeën voor het volgende seizoen, die heel spannend zijn. Let op."