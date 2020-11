Beurzen Messe Frankfurt France gaan niet door in februari

Apparel Sourcing, Avantex, Leatherworld, Shawls&Scarves, Texworld en Texworld Denim zouden eigenlijk in februari plaatsvinden, maar deze beurzen zijn geannuleerd. Naar aanleiding van de gezondheidscrisis en de opgelegde coronamaatregelen, heeft de Franse dochteronderneming ervoor gekozen deze beurzen te annuleren. Ook de september-edities waren opgeschort en toen werd een digitaal platform voor zijn bezoekers en exposanten gelanceerd. Deze keer biedt de dochteronderneming een andere oplossing.

Een evenement van één week

In plaats van de beurzen wordt begin februari in het hart van Parijs een evenement van één week gehouden. Het is toegankelijk voor bezoekers op uitnodiging en na reservering. Het stelt de exposanten in staat om de geselecteerde textiel- en kledingcollecties uit het aanbod van de tentoonstelling te presenteren aan kopers. Het evenement wordt georganiseerd rondom het traditionele trendforum.

In een persbericht legt Frédéric Bougeard, President van de Messe Frankfurt France uit: “Dit is geen beurs in de strikte zin van het woord, aangezien dit evenement niet onze exposanten zal samenbrengen, maar de producten van een selectie van onze exposanten. Het is een oplossing die ons in staat stelt zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten in deze vreemde periode. Het is een aanvulling op het digital sourcing platform, dat we samen met onze partner Foursource hebben ontwikkeld, als uitwisselingsmiddel tussen de twee fysieke edities van onze shows. Het is van cruciaal belang dat wij onze bezoekers toegang te bieden tot het globale aanbod, ook al is die beperkt”.

