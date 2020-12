Beurzen SundaySchool en BrandsHatch gaan in januari 2021 niet door

De organisatie van de kindermodebeurs SundaySchool en modebeurs BrandsHatch heeft in een persbericht laten weten dat de twee evenementen, gepland in januari 2021, niet door zullen gaan.

De belangrijkste reden voor het annuleren van de evenementen, is de risico’s van eventuele verspreiding van het coronavirus. Hierdoor ziet de organisatie zich genoodzaakt om de beurzen niet door te laten gaan. “We waren klaar om beide beurzen te organiseren, maar merken bij merken en inkopers toch ook een “ terechte” terughoudendheid,” aldus de organisatie in het persbericht. De eerstvolgende editie van SundaySchool zal de zomereditie zijn op zondag 4 juli. BrandsHatch staat gepland voor 18 en 19 juli 2021.

Naast de kindermodebeurs was er ook een plan om de nieuwe modebeurs BrandsHatch in januari 2021 eindelijk te lanceren. De lancering van de nieuwe beurs stond afgelopen zomer al op het programma, maar werd last minute afgeblazen, mede door de coronacrisis. Zowel SundaySchool als BrandsHatch zouden in evenementenlocatie De Fabrique in Maarssen plaatsgevonden hebben.