Britse beurs Source Fashion: Wat te verwachten van de editie van januari 2026

Source Fashion, de Britse beurs voor verantwoorde inkoop, kondigt een strategische wijziging aan voor de komende editie in Olympia London. Het evenement wordt vervroegd naar 13 tot en met 15 januari 2026. Met dit nieuwe tijdslot willen de organisatoren het evenement positioneren aan het begin van de wereldwijde inkoopkalender. Dit stelt Britse inkopers en productteams in staat om ontdekkingen en leveranciersbijeenkomsten af te stemmen op het moment dat beslissingen over de collectieplanning het meest cruciaal zijn.

Naast de datumwijziging onthult de vakbeurs een rebranding rond het creatieve thema ‘Analogue Futures’. Dit thema, ontwikkeld in samenwerking met trendpartner Trend Suite (VK), verwerpt digitale frictie ten gunste van tastbaarheid, imperfectie en echte menselijke verbinding. Het weerspiegelt een groeiende consumenteninteresse in degrowth en tragere productiemodellen.

Lancering van het programma Fashion Deconstructed

Een belangrijke toevoeging aan het evenement in januari is de ‘Fashion Deconstructed’-zone. Dit is een speciale ruimte gericht op vakmanschap en materiaalkennis die de basis vormen voor verantwoord ontwerpen. Het programma omvat live demonstraties en interactieve workshops om professionals inzicht te geven in het ‘hoe’ en ‘waarom’ van kledingproductie.

Hoogtepunten van het driedaagse programma zijn:

Workshop Reparatie en Upcycling: Deze dagelijkse sessie, georganiseerd door het Britse Fashion Enter, leert deelnemers zichtbare reparatietechnieken en creatieve upcyclingmethoden om de levensduur van kleding te verlengen.

Hergebruik van afval: Elvis & Kresse (VK), pioniers in het redden van luxe leer, demonstreren op dinsdag 13 januari hoe ze restanten leer transformeren in functionele producten.

Live weven en herverwerking van denim: Op woensdag 14 januari kunnen bezoekers traditioneel handweven observeren, gevolgd door een demonstratie van circulair denim door LaundRE (VK) met behulp van laser- en ozontechnologie.

Internationale paviljoens en Brits debuut

Source Fashion 2026 presenteert een uitgebreidere internationale aanwezigheid met de meest diverse exposantenlijst tot nu toe. Voor het eerst debuteert een Brits paviljoen, dat de aandacht vestigt op design-gedreven, traceerbare productie voor wie lokaal wil inkopen.

Het internationale landschap wordt verder vertegenwoordigd door:

Azië: Het grootste India-paviljoen ooit wordt vergezeld door exposanten uit Bangladesh, China en Sri Lanka.

Afrika: Een collectief van paviljoens uit Kenia, Ethiopië, Egypte en Tanzania legt de nadruk op fairtrade-praktijken en ethische productie.

Zuid-Amerika en Europa: Het Peruaanse SH Sourcing toont premium breigoed, terwijl Portugese fabrikanten hoogwaardige Europese opties met korte levertijden blijven aanbieden.

Navigeren door EPR en wetswijzigingen

Met de implementatiedeadline voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (EPR) in 2026 in zicht, lanceert SF de ‘Mini Guide to Textiles Extended Producer Responsibility in the EU and UK’. De gids biedt duidelijkheid over wettelijke verplichtingen, tijdlijnen en de financiële gevolgen voor merken en importeurs.

Suzanne Ellingham, evenementdirectrice bij Source Fashion, merkte op dat EPR een "fundamentele verschuiving" in de bedrijfsvoering van de sector betekent. Om deze overgang te ondersteunen, werkt de beurs samen met het Waste & Resources Action Programme (WRAP) om onderzoek te delen over duurzaamheid en de UK Textiles Pact Roadmap.

Catwalk en trendinzichten

De Source Fashion Catwalk, georganiseerd in samenwerking met de in Hongkong gevestigde milieu-ngo Redress, presenteert drie dagelijkse shows. Hoofdontwerpers zijn onder meer de Italiaanse Michael Ruggiero, bekend om zijn zero-waste patroontechnieken, en de Peruaanse Annaiss Yucra, die inheemse Andes-ambachten combineert met experimenteel, uit afval vervaardigd textiel.

De creatieve richting voor 2026, getiteld ‘Analogue Futures’, is ontwikkeld met de officiële trendpartner Trend Suite (VK). Het thema pleit voor een tragere benadering van mode, waarbij tastbaarheid en authentieke verbinding worden gewaardeerd boven digitale automatisering.

Belangrijke seminars en sprekers op Source Fashion 2026

De editie van januari biedt een uitgebreid inhoudelijk programma dat professionals de tools geeft om te navigeren in een veranderend commercieel en regelgevend landschap. De sessies vinden plaats op de Source Catwalk en het nieuwe Fashion Deconstructed-podium.

Dinsdag 13 januari: Verantwoording en afval

De S in ESG: Sociale aspecten belicht: Een panel over mensenrechten, leefbare lonen en verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen, gemodereerd door Jasmine Malik Chua, redactrice sourcing en arbeid bij Sourcing Journal (VS).

Ambitie zonder actie: Een prikkelend debat over waarom doelgerichte bedrijfsmodellen vaak moeite hebben om op te schalen, onder voorzitterschap van Mark Sumner, programmaleider textiel bij WRAP (VK).

De schoonheid van afval ontdekken: Een gesprek met Kresse Wesling CBE, oprichtster van Elvis & Kresse (VK), over de winstgevendheid van circulaire systemen en het hergebruik van luxe materialen.

Workshop Reparatie & Upcycling: Een praktische sessie onder leiding van deskundige makers van Fashion Enter (VK) over zichtbaar herstellen en het verlengen van de levensduur van kleding.

Woensdag 14 januari: Marktinzichten en Britse productie

Vooruitzichten tot 2030: Een datarijke keynote door Marguerite LeRolland, senior global insight manager bij Euromonitor International (VK), over de impact van grondstofverschuivingen en materiaalprijzen op marges.

Hoe bouwen we de Britse productie weer op?: Een debat met Suzanne Ellingham, evenementdirectrice bij Source Fashion (VK), en Jenny Holloway, CEO van Fashion Enter (VK), over het herstel van de Britse productievoetafdruk.

Van concept naar commercialiteit: Een paneldiscussie met vertegenwoordigers van de Ellen MacArthur Foundation (VK), Vyn Shoes (Zwitserland), N Brown (VK) en Vivobarefoot (VK) over het opschalen van circulaire bedrijfsmodellen.

Live demo circulair denim: Een real-time demonstratie door LaundRE (VK) met laser- en ozonsystemen om gedragen denim opnieuw te verwerken.

Donderdag 15 januari: Resale en toekomstig design

Resale wordt relevant: Jack Stratten, hoofd trends bij Insider Trends (VK), onderzoekt hoe tweedehands mode mainstream is geworden voor grote retailers.

Van catwalk tot collectie: Een afsluitend gesprek met Christina Dean, oprichtster en CEO van Redress (Hongkong), over het integreren van afvalvrij ontwerp vanaf de conceptfase.

Het weefgetouw in beweging: Een herhaling van de live weefdemonstratie, die de traditionele ambachtelijke textielcreatie toont, van ruwe vezel tot afgewerkte stof.