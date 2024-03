CHIC Shanghai: Meer bezoekers ondanks het gebrek aan internationale flair

De Chinese kledingindustrie verbetert slechts langzaam. In plaats van verre export lijken voor veel kledingleveranciers de binnenlandse markt en omringende landen als Rusland en Zuid-Korea van groot belang te zijn. De westerse markten in Noord-Amerika en Europa zullen het na het einde van de pandemie moeilijker krijgen, ook als gevolg van stijgende kosten. Dat komt tot uiting in de voorjaarseditie van de China International Fashion Fair (CHIC) in Shanghai, waar nieuwe Chinese mode, maar ook het onderwerp arbeidskosten, hot topics zijn. FashionUnited doet verslag van de vakbeurs CHIC in Shanghai.

De vakbeurs is bijzonder belangrijk voor de Aziatische markt. Van 6 tot en met 8 maart, samen met de breivakbeurs PH Value en parallel aan de stoffenbeurs Intertextile en de garenbeurs Yarn Expo op het terrein van de Nationale Tentoonstelling en Convention Center in Shanghai, benadrukt de markt een internationale oriëntatie. Dit staat immers ook in naam van de vakbeurs en biedt vooral Chinese merken de mogelijkheid om “zich internationaal te presenteren”, legt CHIC-voorzitter Cheng Dapeng uit, tevens voorzitter van de China National Garment Association.

"CHIC SHOW" Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

CHIC Shanghai is een (inter)nationale vakbeurs

De internationale flair die vóór 2019 bestond met Europese stands uit Frankrijk en Duitsland ontbreekt op de tweede voorjaarseditie na de pandemie. In de gangen van de beurshallen is weinig Engels te horen. De belangrijkste bezoekende landen zijn Rusland, Zuid-Korea en Japan. De Verenigde Staten staat slechts op de vijfde plaats en Groot-Brittannië staat helemaal onderaan in de 'Top 10' van bezoekers. Volgens officiële cijfers van de vakbeurs zijn er gedurende de drie dagen in totaal zo’n 158.000 bezoekers bij elkaar gekomen, zo’n 10.000 meer dan bij de eerste voorjaarseditie na de pandemie in maart 2023. Dit is ook te merken bij de exposanten, die merken meer energie op de beurs vergeleken met pre-Covid. Wang, Business Department Manager van het jeansmerk Yerad, dat al tien jaar op CHIC exposeert en gedurende drie dagen ook internationale bezoekers uit Rusland, Pakistan en Europese markten verwelkomt, merkt dit ook op.

Onder de bijna 1.300 exposanten – zo’n 200 meer dan tijdens de vorige editie afgelopen maart – is ook een Duits merk aanwezig. Studio Ayasse uit Stuttgart presenteert de collecties met een focus op leer en lamsvacht doorgaans aan kopers tijdens de Düsseldorfse besteldagen in de eigen showroom aan de Kaiserswerther Straße, in München als onderdeel van de Supreme beurs en in een showroom in Parijs. Nu is oprichtster Tina Ayasse, die momenteel in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul woont, voor het eerst aanwezig bij CHIC en trekt een positieve conclusie. Vooral de “goede organisatie” valt haar op in vergelijking met binnenlandse formules. Toch is ze ook verbaasd over hoe weinig Engels er wordt gesproken. Ze heeft een CHIC-medewerker op de stand voor de Chinese bezoekers. Wanneer ze alleen gelaten wordt, blijkt tijdens een klantdialoog na het gesprek met FashionUnited dat ze communiceert met bezoekers met behulp van handen en mobiele telefoons.

Tina Ayasse van het Duitse merk Studio Ayasse (rechts) in gesprek met een klant Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Ook al kan ze uit veel van de gesprekken die ze op de eerste beursdag worden gevoerd niet helemaal begrijpen of de potentiële klanten echt geïnteresseerd zijn in haar producten, blijken de bezoekers vooral onder de indruk te zijn van het unieke verkoopargument "Made in Germany". Zelfs de groothandelsprijzen tussen 280 en 360 euro voor de in Duitsland geproduceerde stukken, die aanzienlijk hoger zijn in vergelijking met Chinese leveranciers, afschrikken niet af. De vakbeurs kijkt uit naar meer Europese merken.

De terugkeer van internationale merken is niet alleen in handen van de beursorganisator, legt Cheng uit. Veel merken veranderen hun marketingstrategie en zien CHIC niet als een internationale vakbeurs. De vakbeurs staat open voor nationale en internationale exposanten en hoopt dat vooral de laatstgenoemde groep de komende edities vaker zal verschijnen.

Chinese merken in Europa

Ondertussen probeert CHIC op verzoek van de exposerende merken internationale samenwerkingen aan te gaan om de export weer te stimuleren en überhaupt de westerse markten te bereiken.

De Chinese textiel- en kledingexport bedroeg in 2023 in totaal 293,6 miljard dollar, volgens officiële gegevens die begin februari door het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT) zijn vrijgegeven. Vergeleken met het voorgaande jaar daalde de export met 8,1 procent. Tegen het einde van het jaar was er echter sprake van een kleine opleving. In december steeg de Chinese textiel- en kledingexport met 2,6 procent ten opzichte van 2022 naar 25,3 miljard dollar (23,2 miljard euro).

CHIC organiseerde tijdens de laatste editie van de Parijse vakbeurs Who's Next de stand “Fashion China” met 20 kledingleveranciers, dat ook bij de volgende editie in september weer zal worden aangeboden. Daarnaast is er een aparte ruimte gepland voor de komende editie van de Milanese vakbeurs The One Milano onder de titel “Moda China in Italy”. Hoeveel merken er naar de Italiaanse modemetropool zullen afreizen is momenteel nog niet bekend.

Wel duidelijk is dat het herenkledingmerk Solosali, behorend tot de kledinggroep Baoxiniao Group, op de beurs zijn pakken wil presenteren tussen de Italiaanse concurrenten. Het merk overweegt ook een terugkeer naar de Florentijnse herenmodebeurs Pitti Uomo. Maar exacte plannen zijn er nog niet, zegt Solosali-CEO Zhangxi Gun. Het merk exploiteert zijn enige winkels op de Italiaanse markt met twee locaties buiten China. Er zijn ongeveer 200 winkels op de thuismarkt, waarvan tien procent zelfstandig en 90 procent als franchise wordt geëxploiteerd. Naast Europa staan ​​momenteel vooral Noord-Europa en Rusland op het uitbreidingsplan. Bij CHIC zijn er enkele internationale klanten aanwezig, waaronder een geïnteresseerde uit Canada.

Stand van herenkledingspecialist Solosali op CHIC Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Onder de CHIC-exposanten in Parijs bevond zich het merk May D. Wang, dat twee stands had in Shanghai - één voor kasjmier en één voor zijde, omdat ze verschillende klantengroepen aanspreken, en het merk uit Hong Kong deed dat allebei. Merkdirecteur Desmond Chen legt uit dat collecties met elk ongeveer 200 stuks beter presenteren.

May D. Wang behoort tot de kledingproducent HS Fashion, die volgens eigen informatie ook produceert voor merken als het duurzaam georiënteerde label Ecoalf, dure merken als MaxMara en Stella McCartney, maar ook de Inditex-dochter Massimo Dutti. Dit resulteert in een geconsolideerde omzet van ongeveer 300 miljoen US dollar (ongeveer 274 miljoen euro). Met de export naar markten als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk genereert het bedrijf zo'n 200.000 dollar (zo'n 183.000 euro) aan omzet - slechts vijf procent komt van het eigen merk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bezoekers vooral ondernemers van boetieks met een eigen merk waren. Desmond verwelkomde slechts enkele internationale klanten, waaronder ‘belangrijke partners’ uit Nederland, Portugal en Rusland.

Dameskleding: traditie ontmoet moderniteit

Naast May D. Wang was ook Christopher Raxxy een van de Chinese 'Who's Next'-exposanten. Het merk, bekend om het gebruik van Chinees vakmanschap zoals vlechttechnieken en traditionele kunsten, samen met 3D-technologie voor bovenkleding, kreeg internationale aandacht, vooral door zijn gezamenlijke capsule met het Italiaanse luxemerk Moncler afgelopen oktober. Op CHIC presenteert het merk een pastelkleurige, op patronen gerichte stand die deel uitmaakt van een sectie samengesteld door Worth Global Style Network (WGSN). Het New Yorkse trendbureau heeft merken geselecteerd op basis van Amerikaanse lifestyletrends.

Stand van Christopher Raxxy op CHIC Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Over het algemeen lijkt de combinatie van Chinese traditie en een moderne, meer westers georiënteerde stijl een belangrijk thema in CHIC dameskleding. Het is te zien langs de verschillende beurssegmenten: jonge merken, designermerken en dameskleding, die in verschillende hallen waren gevestigd. Er is ook een ruimte met speciale aandacht voor traditionele klederdracht.

Het merk Saint Joy (Sungchin) heeft een lange traditie, die teruggaat tot 1889 en zijn wortels heeft in de Chinese brokaatproductie uit de Song-dynastie. Dit speelt vandaag de dag nog steeds een rol. Ook geeft ze traditionele jurken, die doorgaans rechtlijniger zijn, een getailleerde snit en voegt ze borduursels van Chinese landschapsschilderijen toe aan blazers en rokken.

Chinese traditie ontmoet moderne snitten bij Saint Joy Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Terwijl bij Saint Joy de overgang tussen de twee werelden nog steeds vrij vloeiend is, spelen andere merken meer met het contrast, zoals te zien bij de SS24-modeshow van William Zhang tijdens CHIC. Lichte en vloeiende stoffen ontmoeten fluweel, glitter en pailletten met traditionele borduursels zoals bloemornamenten. Elementen zoals de asymmetrische sluiting, die vanaf de centrale kraag over de rechterkant van de borst wordt gesloten met traditionele stoffen knoopknopen, worden gebruikt in een korte, transparante jurk met ruches. Voor Zhang speelden gelaagdheid en styling ook een belangrijke rol in de moderne aanpak, waarbij ook stukken als een doorzichtige top van grof mesh opvielen onder een rechtlijnig, lang roze vest. Het kleurenpalet is breed: sterkere tinten zoals blauw, rood en fluweelachtig groen worden afgewisseld met beige, brons en zilver, evenals diepzwart. Het resultaat is een collectie die zich zeker kan laten gelden op de catwalks van Europese modeshows.

William Zhang SS24-Show bij CHIC Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Minder traditionele stijlen waren te zien bij de op Gen Z gerichte merken Youxu en Genzhadri, waar de kleur zwart een bijzonder prominente rol speelde. Genzhadri presenteerde dit seizoen een mix van sportieve elegantie en grunge, waarbij spaghettitopjes met mesh-overlays werden gecombineerd met knielange kokerrokken, naast asymmetrische en cropped blouses en tops met uitlopende schouders, evenals casual pantalons met wijde uitlopende pijpen. Style hem met de bijpassende zwarte minitas en baret, zodat je looks voor de jonge generatie kunt creëren, van het dagelijks leven en op kantoor tot een casual avondevenement. Het merk richt zich momenteel echter alleen op de binnenlandse markt.

Stijlen voor Gen Z bij Genzhadri Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Herenkleding: vrijetijdskleding en sportieve looks

Maar ook op het gebied van herenkleding wordt het wat relaxter en daarom tonen sommige exposanten naast klassieke pakken ook casual georiënteerde stijlen, zoals BXS Homme, dat pakken in de groothandel aanbiedt voor 2.000 tot 3.000 Chinese renminbi-yuan (ongeveer 254 tot 381 euro), afhankelijk van de kwaliteit. Het herenmerk komt uit het pakkensegment, maar wil zijn klanten tussen de 20 en 50 jaar ook meer losse stukken aanbieden. Deze worden aangeboden in twee eigen winkels en vijf franchisegebieden. In de groothandel werkt het merk samen met 80 procent van de retailers in het herenkledingsegment op de binnenlandse markt, legt merkmanager Panliaoruo uit. Maar ook in markten als Nederland, Polen en Rusland is het vertegenwoordigd. Over het geheel genomen wil BXS Homme ook meer uitbreiden in Europa, Australië en Noord-Amerika.

Vrijetijdskleding bij BXS Homme Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Ondertussen laat Zou de pakken achterwege en richt zich op casual looks met overshirts, hoodies, denim en speelse prints zoals een kat met zonnebril om klanten tussen de 25 en 30 jaar oud aan te spreken. Het merk, dat 85 winkels in Chinese winkelcentra heeft en samenwerkt met ruim tien franchisepartners, is op dit gebied een van de uitzonderingen.

In de volgende editie zal dit echter veranderen, omdat vooral comfortabele, functionele vrijetijdskleding populair is, legt Hans Han uit. Maar business casual, modieuze sportkleding en een verschuiving van logomanie naar gepersonaliseerde producten behoren ook tot de trends in de herenmode, aldus het hoofd van de herenkledingafdeling van CHIC.

Vooral jonge consumenten zijn steeds meer geïnteresseerd in het daadwerkelijke design dan in de grote namen van westerse merken, die een belangrijke rol blijven spelen, zegt Han. Voor de Chinese Gen Z, die rechtstreeks bij merken koopt via apps als het sociale mediaplatform Tiktok en het opkomende verkoopplatform Dewu, is het niet meer zo belangrijk welke naam op het etiket staat. Dit geeft ook lokale merken en ontwerpers als Ji Wanbo en Wang Yutao een kans om zich te laten gelden tegenover internationale concurrenten.

Op levensstijl gerichte bovenkleding

In lijn met de consumententrends zouden er in maart 2025 meer jonge merken en designermerken moeten zijn, evenals uit de vrijetijds- en sportkledingsector. Sport- en bovenkleding delen dit seizoen al een aparte ruimte, waar naast producenten en aanbieders van textieltechnologie ook een handvol merken vertegenwoordigd zijn.

Lifestyle-georiënteerde looks voor de stad van bovenkledingmerk Tittallon Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Tot de bovenkledingmerken behoort onder meer het merk Tittallon, dat zich vooral richt op kleding voor outdoor en skiën, maar ook een kleinere lijn biedt voor het dagelijkse stadsleven. Het merk, opgericht in Hangzhou in 2008, is voor het eerst aanwezig op CHIC om zichzelf te presenteren aan een meer modegericht publiek. Als het merk zich op speciaalzaken had gericht, zou het zich in plaats daarvan op de Chinese vestigingen van de Münchense sportkledingbeurs ISPO hebben geplaatst, legt verkoopmanager Li Yuan uit. Tittallon realiseert 80 procent van zijn omzet, die de afgelopen twee jaar gemiddeld 50 miljoen Chinese renminbi-yuan (ongeveer 6,4 miljoen euro) bedroeg, met skikleding, maar wil het segment casual bovenkleding graag uitbreiden. De focus ligt op de binnenlandse markt, waar het merk vier winkels exploiteert en samenwerkt met 40 franchisenemers. Maar ook is het met zo'n 45 groothandelspartners vertegenwoordigd in markten als Rusland en Nederland. Li zou ook blij zijn als er komend seizoen meer merken in de bovenkledingsector bij elkaar zouden komen, aangezien veel van de bezoekers aan de stand niet op zoek waren naar een merk, maar eerder naar producenten, zegt hij.

Het bovenkledingmerk Merrycheng, dat al acteurs als Jin Chen en Song Weilong als gezichten op de binnenlandse markt heeft gewonnen, heeft nog geen concrete uitbreidingsplannen. Er is ook al een connectie met Duitsland: het relatief jonge merk haalt de materialen voor zijn hightech outdoorjassen, die 3.000 Chinese renminbi-yuan (ongeveer 380 euro) kosten, uit de Bondsrepubliek. De bovenkleding bestaat echter pas sinds vorig jaar. Het ontstond als apart merk van het ondergoedmerk Miiow, dat ruim 20 jaar ervaring heeft in de textieltechnologie en dit nu inzet voor Merrycheng.

Merrycheng werkt met stoffen uit Duitsland. Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

De stijgende kosten baren exporteurs zorgen

Naast modeonderwerpen zijn ook stijgende prijzen een veelbesproken onderwerpen tijdens CHIC (ook al praten niet alle exposanten er graag over of ontkennen ze het). Inflatie en stijgende arbeidskosten hebben een impact op de prijzen, vooral voor producenten die hun goederen exporteren, bevestigt CHIC's herenkledingbaas Han op basis van de gesprekken met zijn exposanten.

Bij HS Fashion stegen de productiekosten voor de exportmarkt met maar liefst 20 procent, terwijl bij het geassocieerde merk May D. Wang de stijging vier procent bedroeg. Ook herenkledingleverancier Solosali paste zijn prijzen dit jaar met tien procent aan vanwege de inflatie.

De cashmere stand van May D. Wang op CHIC Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Bij Enjoysun, een Chinese producent van donsjassen, hadden de stijgende grondstofprijzen voor het vulproduct invloed op de prijzen, die volgens manager MinLi Li tussen de 20 en 50 procent stegen, afhankelijk van de lengte van de jas. De donsjassen van Enjoysun kosten momenteel tussen de 355 en 655 Chinese renminbi yuan (45 tot 83 euro) en worden voornamelijk aangeboden aan merken in China, maar ook in Japan en Canada - elk in prijs gestegen met 10 procent - en Zuid-Korea - gestegen met ongeveer 20 procent. Volgens Yerad zijn de prijzen in het broekensegment sinds 2021 met zo’n 30 procent gestegen als gevolg van inflatie. Vooral de jeanssector is getroffen, waar de stijgende grondstof- en arbeidskosten vorig jaar een impact hebben op de prijs. Wang kan echter geen preciezere cijfers geven.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Susan Zijp.