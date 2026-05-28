CIFF breidt uit buiten het beursmodel in aanloop naar de editie van augustus

Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) zet de overgang van een traditionele seizoensgebonden beurs naar een jaarrond industrieplatform voort. De organisatoren presenteren een bredere internationale strategie in aanloop naar CIFF 67 in augustus.

De komende editie, die van drie tot vijf augustus in Kopenhagen plaatsvindt, presenteert een mix van Scandinavische en internationale merken. Nieuwe toevoegingen zijn onder andere 66°North, Oakley, Rains, Snow Peak, Eytys, Vans en Merrell. G-Star keert ook terug met een speciale, op denim gerichte ruimte.

In aanloop naar het evenement vergroot CIFF haar aanwezigheid in Europa verder met activaties in Parijs, Milaan, Nederland, België en Polen. Dit omvat een showroom in Parijs van 23 tot 28 juni en een Nordic Signatures pop-up bij 10 Corso Como in Milaan tussen 19 en 21 juni.

De uitbreiding weerspiegelt wat CIFF omschrijft als een verschuiving naar continue merkondersteuning en internationale connectiviteit, in plaats van uitsluitend te opereren rond tweejaarlijkse beursdata.

“CIFF is niet langer slechts een momentopname. Het is een platform dat is gebouwd om de industrie continu te ondersteunen - in verschillende steden, markten en formats. Onze rol is het creëren van betekenisvolle verbindingen en kansen waar ze het belangrijkst zijn,” aldus Sofie Dolva, directrice van CIFF, in een verklaring.

Dolva voegde toe: “De industrie werkt niet meer twee keer per jaar - en wij dus ook niet. Onze ambitie is om een platform te bouwen dat merken en inkopers continu ondersteunt en hen helpt te navigeren in een complexer en competitiever landschap.”